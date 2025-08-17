El Jimbee inicia la pretemporada con una goleada ante el Alzira Los campeones de liga se llevan un triunfo por 2-5 después de una apasionante segunda mitad donde se marcaron hasta seis goles

El campeón de Primera División de fútbol sala empezó la pretemporada de la mejor manera. El Jimbee Cartagena llegó ayer a Alzira para preparar la nueva campaña con el primer amistoso.

Pablo Ramírez demostró a los dos minutos que no se ha olvidado este verano de hacer lo que mejor se le da: marcar goles. El pívot soltó un latigazo con su pierna izquierda para desempolvar la red del Palau d'Esport. Fue una primera mitad en la que ambos conjuntos tuvieron ocasiones pero los guardamentas estuvieron muy atentos para hacer su trabajo.

Nada más comenzar el segundo periodo, Jaime decidió hacerle un regalo a Motta el día de su 26 cumpleaños, para que pusiera el 2-0 a placer, ya que el portero del Alzira se encontraba abierto a banda esperando el pase de su compañero. Parecía que la cosa se iba a complicar con la expulsión de Renato. El internacional español cometió una imprudencia, seguramente, motivado por la informalidad del partido y vio la segunda amarilla el día de su debut con la camiseta melonera. Por suerte, los valencianos no la aprovecharon.

Pablo Ramírez con dos tantos, Motta, Waltinho y Povea fueron los goleadores del partido

Fue volver a jugar con cuatro jugadores y los dos protagonistas anteriores se compenetraron en una contra para que Pablo Ramírez empujase la asistencia en profundidad del ítalo-brasileño. El partido estaba visto para sentencia.

Al final, Waltinho la puso en la escuadra para culminar un saque de esquina. Seguidamente, dos errores en la construcción de la jugada por parte de ambos equipos propiciaron los goles de Cola, que se la picó a Chispi y de Povea. Yuni marcó el 2-5 definitivo.

