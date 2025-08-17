La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pablo Ramírez, ayer. JIMBEE

El Jimbee inicia la pretemporada con una goleada ante el Alzira

Los campeones de liga se llevan un triunfo por 2-5 después de una apasionante segunda mitad donde se marcaron hasta seis goles

Jesús Fernández

Domingo, 17 de agosto 2025, 07:45

El campeón de Primera División de fútbol sala empezó la pretemporada de la mejor manera. El Jimbee Cartagena llegó ayer a Alzira para preparar la nueva campaña con el primer amistoso.

Pablo Ramírez demostró a los dos minutos que no se ha olvidado este verano de hacer lo que mejor se le da: marcar goles. El pívot soltó un latigazo con su pierna izquierda para desempolvar la red del Palau d'Esport. Fue una primera mitad en la que ambos conjuntos tuvieron ocasiones pero los guardamentas estuvieron muy atentos para hacer su trabajo.

Nada más comenzar el segundo periodo, Jaime decidió hacerle un regalo a Motta el día de su 26 cumpleaños, para que pusiera el 2-0 a placer, ya que el portero del Alzira se encontraba abierto a banda esperando el pase de su compañero. Parecía que la cosa se iba a complicar con la expulsión de Renato. El internacional español cometió una imprudencia, seguramente, motivado por la informalidad del partido y vio la segunda amarilla el día de su debut con la camiseta melonera. Por suerte, los valencianos no la aprovecharon.

Pablo Ramírez con dos tantos, Motta, Waltinho y Povea fueron los goleadores del partido

Fue volver a jugar con cuatro jugadores y los dos protagonistas anteriores se compenetraron en una contra para que Pablo Ramírez empujase la asistencia en profundidad del ítalo-brasileño. El partido estaba visto para sentencia.

Al final, Waltinho la puso en la escuadra para culminar un saque de esquina. Seguidamente, dos errores en la construcción de la jugada por parte de ambos equipos propiciaron los goles de Cola, que se la picó a Chispi y de Povea. Yuni marcó el 2-5 definitivo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estas son las localidades que llegarán a 45 grados: la Región de Murcia será un horno durante dos días por la ola de calor
  2. 2 Abre un casting para participar en una conocida serie que rodará su nueva temporada en Murcia y Cartagena
  3. 3

    Sacan del Mar Menor nueve barcos fondeados ilegalmente
  4. 4 Tres heridos al volcar un camión en la autovía A-30 en Cartagena
  5. 5 El primer premio de la Lotería Nacional de este sábado cae en Cartagena y San Javier
  6. 6 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del sábado 16 de agosto de 2025
  7. 7

    Incertidumbre en la campaña de almendra por la entrada masiva de producto de EE UU
  8. 8 El inesperado lugar de la Región de Murcia que usa Netflix en la promoción de una de sus series
  9. 9 La jueza decana de Cartagena anuncia que dejará el cargo en septiembre
  10. 10 La Unidad del Dolor de La Arrixaca incorpora un nuevo tratamiento para la lumbalgia que puede evitar cirugías

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Jimbee inicia la pretemporada con una goleada ante el Alzira

El Jimbee inicia la pretemporada con una goleada ante el Alzira