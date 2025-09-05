El Jimbee debuta en la liga ante el otro equipo Champions

Esta noche (21.00 horas), el Jimbee Cartagena arranca otra temporada más donde todos los títulos están abiertos para los meloneros. Uno de ellos es ... la Champions, que el primer rival en la liga, el Palma, la ha levantado tres veces. El duelo inaugural no es el más sencillo para el cuadro de un Duda, que ayer destacó en rueda de prensa el poderío ofensivo balear: «Empezamos la liga contra un rival bastante fuerte en su casa, el triple campeón de Europa, con muchos argumentos ofensivos. Un equipo complicado de preparar por el asenal que tiene ofensivo, pero hemos demostrado que somo capaces de superar a ese tipo de adversarios», explicó el técnico del Jimbee.

Los meloneros llegan de hacer una pretemporada inmaculada, ganando todos los partidos ante rivales de distintas categorías y de la misma, como el Jaén. Duda destacó que la continuidad de la mayoría de su plantilla y la adaptación de Renato le ha facilitado el trabajo: «Hay una continuidad muy grande. Es mucho más fácil trabajar cuando la plantilla está casi toda. Hay una incorporación, la de Renato. El chico se ha amoldado perfectamente, tiene todas las características que queremos para nuestro equipo, entonces todo es más fácil pero hay que hacerlo bueno. En teoría, la pretemporada fue más tranquila que la de la año pasado pero hay que hacerla buena en resultados en la competición».

De esta pretemporada, el equipo cartagenero se encuentra con «hambre» de cara a un primer partido destacado. «Venimos de la pretemporada con hambre. El hambre se detecta en la humildad, en el día a día, en la forma de trabajar. Ahí es donde se detecta eso. No tengo queja de ningún día de entrenamiento. La gente vino con ganas, con humildad y ese es el camino. No hay que estar pensando en lo que has hecho. Si te refuerza muchas veces que, si tenemos esa actitud, pues eso da resultados. Pero luego no hay más que saber que hay que construir todo otra vez». Para el duelo de esta noche, Pablo Ramírez y Cortés son dudas «por molestias». Dos jugadores importantes que apuntan a estar ausentes en la pista del Palma. Lo tienen difícil para poder jugar hoy.

Un rival conocido

El técnico brasileño afirmó que ha seguido y analizado al Palma en una pretemporada donde el equipo balear se ha enfrentado a equipos de alto nivel: «Información tenemos mucha, han jugado muchos partidos buenos de pretemporada, contra el Sporting, contra el Benfica, contra el Anderlecht, el Noia. Tenemos muchos partidos que hemos analizado y tenemos más o menos una idea. Lógicamente, más adelante, irán cambiando cosas, igual que nosotros, pero tenemos la capacidad para prepararnos bien y bastante información para no ir a ciegas en el primer partido de liga». Además, el partido tendrá como aliciente el reencuentro de Lucao con el Jimbee Cartagena después de estar cerca de regresar en junio.