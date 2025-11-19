Un gol sobre la bocina tumba al Jimbee por primera vez en el Palacio

Lo que mal empieza, mal acaba. Un gol sobre la bocina del exjugador y excanterano de ElPozo Murcia Alberto García dejó helados a los 3. ... 095 espectadores que anoche presenciaron la primera derrota de la temporada del Jimbee Cartagena en el Palacio de los Deportes (3-4). El equipo de Duda compitió como buenamente pudo plagado de bajas y con una convocatoria de circunstancias: solo nueve jugadores de pista disponibles, uno de ellos el juvenil Carrasco. Los meloneros carecieron de frescura y durante toda la noche cometieron demasiadas imprecisiones para llevarse el choque.

Jimbee Cartagena Chispi, Tomaz, Darío Gil, Motta y Pablo Ramírez (quinteto inicial). También jugaron Mellado, Darío Gil, Osamanmusa, Gon Castejón y Waltinho. 3 - 4 Viña Albali Valdepeñas Borja Puerta, Alejandro Fonseca, Boyis, Mateus Torres y Carrasco (quinteto inicial). También jugaron Vandeson (ps), Joao Silveira, Alberto García, Sinésio Júnior, José Mario, Naranjo, Lucas Cezar y Gustavao. Goles: 0-1, Gustavao (minuto 10). 0-2, Sinésio Júnior (12). 1-2, Darío Gil (19). 2-2, Waltinho (28). 3-2, Osamanmusa (31). 3-3, Joao Silveira (35). 3-4, Alberto García (39).

Árbitros: González Moreta y Sánchez Chamorro (madrileños). Amarillas a los locales Osamanmusa, Motta; y a los visitantes Boyis, Vandeson, Fonseca

Incidencias: 3.095 espectadores en el Palacio de los Deportes de Cartagena. Jornada 11 de la liga regular, adelantada por la ida de los octavos de final de la Champions del lunes 24.

Este encuentro adelantado por la ida de los octavos de final de la Champions, el próximo lunes 24 en Malta, le vino rematadamente mal al Jimbee Cartagena. Los de Duda tienen un calendario más comprimido que nadie y anoche afrontaron la visita del Valdepeñas con una mezcla de cansancio, porque solo 72 horas tocó viajar a Jaén; y también casi que en cuadro porque al lesionado de larga duración Renato se le sumaron Cortés, Jesús Izquierdo y Juninho, además de un convalenciente Waltinho que contribuyó a la causa renqueante de las molestias físicas que arrastraba del Olivo Arena.

Menos efectivos, menos rotación y más cansancio si cabe para los que se resisten a pisar la enfermería. El único que pudo tomarse un respiro fue el mazarronero Chemi, aunque Chispi poco pudo hacer en los cuatro goles del Valdepeñas. Los dos primeros, de Gustavao y Sinésio en dos minutos, bien se pudieron evitar. En el 0-1 perdió la marca Motta y el 0-2 fue un rechace.

Condicionado por las lesiones, Duda cierra una convocatoria con nueve jugadores de pista, uno de ellos el juvenil Carrasco

Saltaba la sorpresa con mayúsculas. El Jimbee Cartagena perdía en el Palacio y eso era noticia porque en los cinco partidos anteriores salió merecidamente victorioso para mantenerse invicto en casa. Cayeron el Ribera Navarra (8-2), el Peñíscola (5-1), el Alzira (6-3), el Barcelona (4-3) y el Xota (3-2). Los de Duda intentaron de todas las formas que a esa lista e sumara el Valdepeñas. Y ciertamente casi lo consiguen a pesar de ser un mal día en la oficina.

Darío Gil encontró agua en el desierto cuando un disparo raso al primer palo se coló por debajo de las piernas de Borja Puerta a treinta segundos de llegar al descanso. Un 1-2 que a nivel psicológico dio fuerzas para afrontar la segunda parte con otras vibraciones, Los de Duda se lo terminaron de creer cuando una mano del Valdepeñas en el minuto 28 permitió el empate, vía Waltinho de penalti.

Los meloneros se envalentonaron, subieron un par de marchas y terminaron de voltear el marcador con una jugada personal formidable de Osamanmusa. El pívot tailandés piso la bola con la pierna izquierda, giró obre su marca y a la media vuelta soltó el latigazo con la derecha para culminar la remontada en el minuto 31. El Valdepeñas estaba ya además al límite de faltas. Pero los de Marlon Velasco jamás tiraron la toalla. Joao Silveira metió la punta de la zapatilla en un mar de piernas para desviar al fondo de la portería un disparo de Vandeson que iba fuera. Duda pudo ser conformista, amarrar el punto y mantener la condición de invicto de su equipo en el Palacio. Pero eso no va en su gen ganador, sacó a Motta de portero-jugador y en una pérdida fatal Alberto García acertó desde su campo a convertir el 3-4 cuando faltaba apenas medio minuto para el pitido final.