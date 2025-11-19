La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Pablo Ramírez pierde el balón ante Boyis, capitán del Valdepeñas, anoche en el Palacio.

Pablo Ramírez pierde el balón ante Boyis, capitán del Valdepeñas, anoche en el Palacio. Antonio Gil/ AGM
Un gol sobre la bocina tumba al Jimbee por primera vez en el Palacio

El equipo remonta y es remontado en un partido impreciso que decanta el exjugador de ElPozo Alberto García a treinta segundos del final

Rubén Serrano

Rubén Serrano

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 23:48

Lo que mal empieza, mal acaba. Un gol sobre la bocina del exjugador y excanterano de ElPozo Murcia Alberto García dejó helados a los 3. ... 095 espectadores que anoche presenciaron la primera derrota de la temporada del Jimbee Cartagena en el Palacio de los Deportes (3-4). El equipo de Duda compitió como buenamente pudo plagado de bajas y con una convocatoria de circunstancias: solo nueve jugadores de pista disponibles, uno de ellos el juvenil Carrasco. Los meloneros carecieron de frescura y durante toda la noche cometieron demasiadas imprecisiones para llevarse el choque.

