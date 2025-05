Gabriel Motta: «Para mí sería un fracaso caer en cuartos de final del 'playoff'»

El Jimbee Cartagena da el pistoletazo de salida a otro 'playoff' por el título esta tarde ante el Inter Movistar (20.30 horas, pabellón ... Jorge Garbajosa). Pero, esta vez, defendiendo el título conseguido la temporada pasada. En las últimas cinco temporadas, el equipo melonero ha crecido de nivel. Uno de los responsables de ello es Gabriel Motta. El futbolista, brasileño de nacimiento e internacional por Italia, es una de las piezas claves para Duda y ha dejado claro que quiere ser tan decisivo en este 'playoff' como lo fue el año pasado, cuando el club logró su primera liga.

–Habéis acabado en quinta posición en la fase regular de la liga. ¿Qué balance haces de la campaña hasta ahora?

–Tuvimos altos y bajos como todos los equipos. Cosechamos un mes muy duro, el de la Copa de España, donde caímos ante el Peñíscola y fue una racha mala. No ha sido el año perfecto porque no ganamos otro título además de la Supercopa de España. Pero sí fuimos muy lejos en la Champions, donde estamos muy orgullosos de ello. En liga hemos acabado en el quinto puesto con los mismos puntos que el año pasado.

–Un bronce en la primera Champions de la entidad. Antes pudisteis levantar la Supercopa de España. ¿Cómo afrontáis este 'playoff' por el título de liga?

–La liga es el trofeo más importante después de la Champions. Como no ganamos en Europa, queremos ganar la liga sí o sí. Nos motiva el premio más gordo, que es estar en la Champions otra vez. Para ello, sabemos que tenemos que estar como mínimo en la final contra Palma. Somos conscientes de la importancia del título y de lo bonito que fue ganarlo el año pasado.

CONFIANZA «Empezar un 'playoff' ganando a Inter como el año pasado te da mucha más seguridad de ganar a otros equipos»

–Está siendo una temporada muy larga donde habéis competido en todas las competiciones posibles. ¿Cómo llega el equipo físicamente y anímicamente a una cita clave?

–La parte buena de tener una plantilla de 12 jugadores es que llegamos frescos. Tenemos todo el equipo en buen estado. Físicamente estamos muy bien, siempre tenemos las pequeñas molestias típicas de un jugador de fútbol sala, pero nuestro cuerpo técnico y nuestros fisios lo han manejado muy bien y llegamos todos listos para competir.

–El equipo melonero llega a la cita por el título con un rol diferente a las otras temporadas. Este año el Jimbee defiende el trofeo y es un conjunto que siempre entra en las apuestas para conseguirlo todo. Con todo ello, ¿existe presión en el vestuario?

–La presión la teníamos el año pasado también. El jimbee dijo de hacer un equipo de media tabla y ya son cinco años que estamos en el 'playoff' ganando uno. Nuestro trabajo es llegar a la final, sabemos que tenemos equipos muy duros por delante como el Inter y luego o el Peñíscola o ElPozo. Somos conscientes de lo duro que va a ser el camino.

AMBICIÓN «Yo vine a España para jugar en clubes buenos y el Cartagena está siendo ese equipo de títulos y de finales»

–Con vistas al futuro, en caso de vencer al Inter Movistar, el cruce sería ante el Peñíscola, que os ha derrotado en cada eliminatoria, o ante ElPozo Murcia, lo que sería un derbi con el del año pasado en la retina. Sin duda, dos equipos a batir con diferentes tipos de rivalidades.

–El año pasado nos enfrentamos a ElPozo en diez partidos. Es un derbi pero le tenemos el truco ya pillado. Contra el Peñíscola siempre son partidos duros, jugamos contra ellos en varias fases eliminatorias y siempre nos lo ponen muy difícil. Son dos conjuntos que conocemos muy bien y que nos gusta jugar contra ellos.

–El Inter Movistar llega de ganar la Copa del Rey en el Palacio de los Deportes de Cartagena. Sin embargo, en liga tropezó en la última jornada con empate ante el Noia. ¿Cómo ves al equipo de cara a vuestra eliminatoria?

–Sabemos que el primer partido después de ganar un título es difícil de ganar porque llegas de estar en un nivel de concentración en la Copa que luego pega el bajón en la liga. El Noia tenía que empatar al menos para quedarse en Primera y la diferencia de retos en este partido la marcó que Noia jugó más concentrado y consiguió así rascar un empate al Inter. Ahora sabemos que ellos van a venir a tope porque es el primer título en cuatro años del Inter y, al final, es la Copa del Rey, que solo tiene como premio jugar la Supercopa de España del año que viene. Hace muchos años que no juegan la Champions y ellos también tiene ese reto de llegar a la final para volver a competir en Europa.

LA GRADA «Echaré de menos a esta afición si algún día tengo que irme»

–Esta temporada no habéis conseguido ganar al Inter en la liga. Cosechasteis una derrota en la primera vuelta en casa y luego a domicilio, un empate a cero. Con este aliciente, ¿hay ganas extra de ganarles?

–Sabemos que la liga regular vale pero no tanto como una eliminatoria. No hemos jugado contra ellos en ninguna eliminatoria y siempre tenemos ganas de ganar al Inter. Es un equipo grande que siempre nos viene muy bien vencer de cara a la afición y para nosotros mismos. Empezar un 'playoff' ganando a todo un Inter como el año pasado te da mucha más confianza para vencer a otros equipos.

–¿Qué os ha dicho Duda en el vestuario de cara a estos cuartos de final?

–Nada diferente. Nos ha comentado que no podemos desconectar nuestra concentración y que tenemos que estar aplicados porque el domingo podemos quedarnos fuera ya. No vamos a tener más tiempo de vacaciones si perdemos ahora. Si queremos estar tranquilos, tenemos que llegar a la final, hacer nuestro trabajo y sacar provecho de eso porque cuando llegas a la final no vamos a tener nada que perder, solo que ganar.

–Eres el segundo máximo goleador del equipo con 18 goles. Solo te supera Pablo Ramírez con 20. Has sido clave en la conquista de las Supercopas y de la liga haciendo tu trabajo de cara a puerta. ¿Cómo te ves de cara a las eliminatorias que arrancan hoy?

–Me veo muy bien. He cogido más sensaciones en los últimos partidos marcando más goles. También me siento físicamente mejor. He hecho cuentas de mis tantos y tengo casi los mismos que el año pasado. Eso quiere decir que pude mantener el nivel. Pero ahora el primero es Pablo, que está a un nivel mucho más alto y me alegro mucho por él. Yo voy a buscarlo y así puedo ayudar también al equipo con más goles.

–En lo personal, tienes contrato hasta 2026. Estás siendo una pieza clave en el proyecto del Jimbee con tus goles. De cara al final de tu contrato, ¿te ves siguiendo en el Jimbee o has pensado en buscar nuevos retos en otro lugar?

–La próxima temporada será mi quinta aquí en Cartagena. No he hablado nada todavía pero no descarto un futuro aquó. El Jimbee es un equipo que está creciendo muchisimo. El proyecto está yendo hacia adelante. Yo, cuando llegué aquí, el equipo era muy diferente, era de media tabla y ahora ya es un club grande que está peleando siempre por los títulos. Al final yo vine a España para jugar en entidades buenas y el Cartagena está siendo ese conjunto de títulos y de finales. Así que sí que espero quedarme.

–El club ha saco un autobús gratis para desplazar a la afición al partido de esta noche. Vais a estar bien apoyados.

–El club ha visto que la afición siempre nos apoya en todos los sitios. Está dando un punto más, ese plus para que vengan a Madrid y nos ayuden en una pista muy complicada. Saben que la afición siempre hace su trabajo de ser el sexto jugador.