Derbi de necesidades para garantizar la plaza de 'playoff'

En el mismo escenario y contra el mismo rival, el Jimbee Cartagena y ElPozo Murcia reeditan esta noche (Palacio de los Deportes, 21.00 horas) la final liguera de la temporada pasada. El vigente campeón y subcampeón del fútbol sala español se ven las caras en la avenida del Cantón, escenario de una trepidante final en junio de 2024, esta vez con nada más que tres puntos en juego.

Para meloneros y charcuteros no es, en cambio, una jornada más de la competición doméstica. Ambos están muy necesitados de puntos en la clasificación, pues no pueden descuidarse porque ninguno tiene asegurado el billete para disputar el 'playoff'. Si los dos quieren llegar como mínimo igual de lejos que la pasada campaña, esta noche deberán poner las cartas sobre la mesa y no reservarse absolutamente nada.

Ya no es solo una cuestión de ganar, sino de encontrar sensaciones perdidas. Ni meloneros ni charcuteros atraviesan su mejor momento. Los locales disputan en siete días la fase final de la Champions League en Francia y antes deben recuperar las mejores sensaciones tras la goleada en Ribera Navarra y el insípido empate del pasado martes en casa frente al Osasuna Magna. A los visitantes, por su parte, ya solo les queda pelear por la Liga y buscarán dar un golpe en la mesa ante el eterno rival.

«Rentabilizamos poco nuestro juego y esa es la tónica general de la temporada en la liga. Ahí es donde tenemos que mejorar, para luego en los partidos eliminatorios, ya sea en el posible 'playoff' o en la Champions para tener esa tranquilidad de que al final el gol llegará. Seguimos en esta línea y a buscar esa mejora. El equipo está bien y están todos los jugadores disponibles», aseguró ayer al respecto Duda, exentrenador que durante más de una década convirtió a ElPozo en uno de los mejores clubes de España.

La motivación extra

Esta noche estará delante no solo ese escudo, sino además una cara más que conocida en el banquillo: la de Josan González, con el que también fue uña y carne en el cuadro charcutero. «La palabra derbi lo engloba todo. Da igual cómo estemos en la clasificación, da igual lo que estemos peleando que siempre son partidos especiales donde cada uno saca lo mejor de sí mismo, tanto nosotros ellos. Por eso tengo la tranquilidad de que independientemente del número de jugadores disponibles vamos a pelear el partido al 100%», dijo Josan.

El Palacio de los Deportes de Cartagena volverá a registrar prácticamente el lleno en un nuevo derbi de rivalidad regional con las cinco mil butacas completas. Quedan localidades a la venta a y a buen seguro como suele suceder en cada partido contra ElPozo, se acabarán en las horas previas a la cita. Después, el Jimbee pondrá los cinco sentidos en la semifinal de la Champions ante el Kairat kazajo.