Un clásico de la Champions, primer escollo para el Jimbee Cartagena

La cita más esperada por la ciudad de Cartagena ha llegado. El Jimbee se estrenará esta tarde en las semifinales de la Champions de fútbol ... sala, ante el Kairat Almaty (18.00 horas). Una cita con el cielo estrellado del fútbol sala, el olimpo europeo, que obviamente en nada se parece a aquellos años duros en Segunda División. Y es que ahora el equipo melonero come en la mesa de los grandes con caviar. Al menos, así será este fin de semana en la ciudad francesa de Le Mans. El entorno donde se disputa esta final four es, cuanto menos, atractivo, con un pabellón Antarés incrustado en el histórico circuito de La Sarthe donde se celebra la icónica prueba de las 24 horas de Le Mans.

El pabellón de Antarés, de diseño moderno y con una capacidad para 5.785 personas, ha sido engalanado para la ocasión, aunque todo se ha dejado para última hora y los equipos tuvieron que entrenar los días previos en un pabellón viejo de un colegio cercano. Habrá representación cartagenera con aficionados que no se han querido perder este momento que permanecerá en los libros de historia de la ciudad portuaria. Hacia allí puso rumbo el Jimbee el miércoles con toda la plantilla al completo y con los hermanos Jiménez Bosque incluidos. .

En buen momento

El cuadro melonero llega a esta final four en un buen momento. El pasado viernes lo demostró en un frenético derbi contra ElPozo que se acabó llevando (4-3) tras una muestra de poderío ante su gente. En ese partido ya se respiró la ilusión cartagenera de jugar esta final four europea. En el fondo sur se desplegó una pancarta entre los hierro frontales del graderío inferior con las palabras de 'Cartagena con 'C' de Champions'. Al finalizar el encuentro, la grada se unió en un cántico de «¡A por la Champions!» como cierre.

A partir de las 18.00 horas de esta tarde, el balón echará a rodar sobre la pista gris de la UEFA en Antarés. No lo tendrá nada sencillo el equipo cartagenero contra el Kairat Almaty. El conjunto kazajo es uno de los mejores equipos del continente en la última década. En 2013 y en 2015 levantó el trofeo europeo por excelencia, en 2019 quedó subcampeón ante el Sporting CP (rival hoy del Palma en la otra semifinal) donde el Barça y el Inter Movistar quedaron en tercera y cuarta posición respectivamente. Sin embargo, en la última final four que jugó (la de 2021) cayó en semifinales contra el Barça.

El equipo kazajo está dirigido por el español Marlon Velasco, el que fuese técnico del Noia Portus Apostoli gallego, de 2018 a 2023. El entrenador barcelonés tiene su punto fuerte en el portero-jugador. Esta arma quizá es la más peligrosa del Kairat Almaty proponiendo un fútbol sala atípico que puede sorprender a las primeras de cambio. Sin embargo, en su experiencia en el equipo gallego se enfrentó dos veces al Jimbee Cartagena, las cuales se saldaron con victoria melonera. Duda es un experto en analizar rivales y en el orden y el factor sorpresa puede que no le pille de susto al cuadro cartagenero. Obviamente, el nivel de la plantilla del Kairat es muy superior a la que Velasco tenía en el Noia

La estrella, el portero

En la plantilla kazaja destaca la figura del brasileño Dennis, el guardameta, que será jugador del Palma Futsal a partir de la próxima temporada y que es clave en el ataque del equipo de Marlon Velasco en ese juego de superioridad. A sus 27 años, Dennis es uno de los mejores porteros del mundo y posee un extraordinario juego de pie. La historia de Dennis es curiosa, ya que su llegada al fútbol sala fue tardía. Acumulaba pasajes por equipos de fútbol como Sport Náutico y Santa Cruz, hasta que dio el salto al fútbol sala y, tras varios años a la sombra de Higuita, por fin ha despuntado.

Alisson Neves, con pasado en el Real Betis y en el Noia de Velasco, es un jugador de gran nivel. Y también se puede destacar al argentino Kevin Arrieta, con pasado en el Peñíscola y campeón del Mundo en 2024, siendo Bota de Bronce del torneo con siete goles.

La ruta del Kairat Almaty hasta la final four ha sido similar a la del cuadro cartagenero. El equipo kazajo terminó la Ronda Élite como líder con pleno de victorias en un grupo compartido con el Etoile Lavalloise (2-4), el MNK Olmissum (0-1) y el MNK Dinamo (1-5), con el KC Drazen Petrovic de Zagreb como sede. De igual manera, pero en un cuadro con más nivel, acabó el equipo cartagenero aquella Ronda Élite que disputó como anfitrión en el Palacio de los Deportes de Cartagena. El Jimbee lideró el grupo siendo superior al Catania, United Galati y Riga, llegando a golear a los tres conjuntos ante sus aficionados.

El Jimbee Cartagena espera estar en la final del domingo y tratará de repetir la hazaña que hizo el Castellón en 2002, el Barça en 2012 o el propio Palma en 2023 donde lo de 'llegar y besar el santo' fue la filosofía de unos estrenos laureados en Europa. Los tres acabaron levantando el título de campeones de Champions. Los cartageneros no lo tendrán fácil porque la otra semifinal de hoy (21.00) enfrenta a dos transatlánticos como son el Palma Futsal y el Sporting CP.

Uno de esos dos conjuntos será el rival en la final del domingo (20.00) del vencedor del Jimbee-Kairat Almaty, con la posibilidad de tener un duelo español. Un sueño europeo que hace escasos años era inimaginable para la afición de Cartagena pero, como consecuencia del crecimiento del club de Jiménez Bosque, se ha convertido ahora en realidad.