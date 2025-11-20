Mayte Mateo se pierde el Mundial de Filipinas

Francisco J. Moya Jueves, 20 de noviembre 2025, 18:00 Comenta Compartir

Tremendo mazazo para la jugadora cartagenera Mayte Mateo, de 31 años, que ayer sufrió una fractura del tabique nasal en el entrenamiento previo al debut de España en el primer Mundial femenino de la historia y, por tanto, no podrá jugar este torneo que hoy arranca en Filipinas. La jugadora del STV Roldán, fija en La Roja desde su debut en 2017, se llevó un golpe fortuito en la sesión de trabajo y ha quedado fuera de combate.

De hecho, la andaluza Cecilia Zarzuela, compañera suya en el STV Roldán, ha viajado de urgencia desde España para reemplazarla. No estará en el debut de mañana frente a Tailandia. La seleccionadora, Claudia Pons, también pierde a Peque, capitana y referente por sus 125 encuentros como internacional, por culpa de una lesión muscular. A ella le sustituye Laura Sánchez, que había viajado como reserva con la expedición. Duro golpe para Mayte Mateo, que acumula 63 partidos y 15 goles con la selección.

Triple campeona de Europa con la selección española y campeona de Europa de clubes y Liga con el STV Roldán FSF, la cierre Mayte Mateo sufrió una grave lesión de rodilla cuando mejor estaba y siempre luchó para que las jugadoras de fútbol sala tuvieran su Mundial. Por fin cedió la FIFA y estaba preparada para luchar por el título en un campeonato en el que España es una de las grandes favoritas, junto a Brasil y Portugal. Sin embargo, el infortunio ha vuelto a cruzarse en el camino de la jugadora natural de La Palma, que tendrá 35 años cuando se celebre el siguiente Mundial.

