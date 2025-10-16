Presentan la XIX edición de la Integral de la Cabra Con un recorrido de 80 km y más de 2.000 metros de desnivel acumulado, es uno de los retos más exigentes para aficionados al ciclismo

La Integral de la Cabra es una de las citas ya veteranas del calendario del ciclista de montaña en la Región, y éste año celebra su XIX edición. En su presentación participaron este jueves el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Murcia, Miguel Ángel Noguera, y Eugenio Espín, presidente de la Junta Vecinal de la pedanía murciana de Sangonera la Verde, que se vuelca con este evento deportivo.

En el acto se dieron a conocer detalles del recorrido y las novedades de este reto ciclista que tendrá lugar el próximo domingo 26 de octubre. Con un recorrido de 80 km y más de 2.000 metros de desnivel acumulado, la Integral pasa por ser uno de los retos más exigentes para aficionados al deporte del ciclismo, incluso para los que en los últimos años deciden realizarla con bicicleta de pedaleo asistido o 'e-bike'.

Desde el punto de vista del participante, este año se contó con la participación de Jorge Fajardo, ciclista de montaña que ha cosechado muchos éxitos en su categoría en el presente año, campeón de Murcia de XCO y Subcampeonato de la Copa de España de XCM

Al margen de su actividad en la competición, Jorge es entrenador de ciclistas y biomecánico, por lo que compartió con los aficionados asistentes su perspectiva de cómo afrontar con las mejores garantías un reto físico y técnico de esta magnitud.

