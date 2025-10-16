La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Presentan la XIX edición de la Integral de la Cabra

Con un recorrido de 80 km y más de 2.000 metros de desnivel acumulado, es uno de los retos más exigentes para aficionados al ciclismo

LA VERDAD

Jueves, 16 de octubre 2025, 21:11

Comenta

La Integral de la Cabra es una de las citas ya veteranas del calendario del ciclista de montaña en la Región, y éste año celebra su XIX edición. En su presentación participaron este jueves el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Murcia, Miguel Ángel Noguera, y Eugenio Espín, presidente de la Junta Vecinal de la pedanía murciana de Sangonera la Verde, que se vuelca con este evento deportivo.

En el acto se dieron a conocer detalles del recorrido y las novedades de este reto ciclista que tendrá lugar el próximo domingo 26 de octubre. Con un recorrido de 80 km y más de 2.000 metros de desnivel acumulado, la Integral pasa por ser uno de los retos más exigentes para aficionados al deporte del ciclismo, incluso para los que en los últimos años deciden realizarla con bicicleta de pedaleo asistido o 'e-bike'.

Desde el punto de vista del participante, este año se contó con la participación de Jorge Fajardo, ciclista de montaña que ha cosechado muchos éxitos en su categoría en el presente año, campeón de Murcia de XCO y Subcampeonato de la Copa de España de XCM

Al margen de su actividad en la competición, Jorge es entrenador de ciclistas y biomecánico, por lo que compartió con los aficionados asistentes su perspectiva de cómo afrontar con las mejores garantías un reto físico y técnico de esta magnitud.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Indignación por el estado de las carreteras en Murcia tras el fallecimiento de un ciclista: «No es el primero que se deja las ruedas en ese socavón»
  2. 2 Muere un conductor en Murcia tras chocar contra un árbol en una rotonda de acceso al aeropuerto
  3. 3

    El Taibilla vincula la contaminación del agua potable en los municipios del Mar Menor con la alteración de suelos
  4. 4

    Muere un niño de cinco años en Bermeo al caer por un balcón
  5. 5 La Mancomunidad reactiva el suministro de agua no potable en San Javier, San Pedro y Los Alcázares
  6. 6

    Las pensiones subirán unos 35 euros al mes y elevarán el gasto en 10.000 millones en 2026
  7. 7 Más de 17 kilómetros de retenciones en la A-30, a la altura de Murcia
  8. 8 Llega a Murcia un nuevo mercadillo de ropa vintage: más de 2.000 prendas a nueve euros
  9. 9 Las redes de San Javier, Los Alcázares y San Pedro del Pinatar comienzan a recibir agua limpia
  10. 10 El restaurante que se ha impuesto como referente en el puerto de Cartagena

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Presentan la XIX edición de la Integral de la Cabra

Presentan la XIX edición de la Integral de la Cabra