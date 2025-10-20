Éxito de la carrera solidaria de la Guardia Civil

LA VERDAD Cartagena Lunes, 20 de octubre 2025, 00:47 Comenta Compartir

La Guardia Civil de la Región de Murcia organizó ayer en Cartagena la segunda edición de la Bike Maratón Ruta 062 Guardia Civil Murcia, una carrera solidaria de bicicleta de montaña. En la zona del Puerto de Cartagena próxima al punto establecido de salida y meta de la carrera solidaria, la Benemérita montó una exposición de recursos humanos y técnicos, que incluyó actividades para los más pequeños con un circuito de educación vial en la zona más cercana al espacio Alviento.

Esta segunda edición de la ruta ciclista solidaria 'Bike Maratón Ruta 062 Guardia Civil Murcia', en la modalidad de ciclismo de montaña, discurrió por los términos municipales de Cartagena y La Unión, con un trayecto de 56 kilómetros. En ella se inscribieron alrededor de medio millar de personas.

A todos los participantes se les entregó una bolsa del corredor que, entre otros obsequios, incluyó un maillot ciclista. Al finalizar la carrera solidaria se ofreció a los inscritos y a sus acompañantes una degustación de paella. Todos los ingresos de las inscripciones de esta segunda edición fueron destinados a la Asociación de Padres Jumillanos de Niños Deficientes (Aspajunide) y a la Esclerosis Múltiple Asociación Cartagena y Comarca (EMACC). También una barra solidaria con degustación para los inscritos y todo aquel que quiso asistir a la fiesta posterior a la carrera, cuya recaudación se sumó a la obtenida de las inscripciones.

El evento, que tuvo su salida oficial desde la explanada del Puerto de Cartagena, contó con la asistencia del delegado del Gobierno de la Región de Murcia, Francisco Lucas; el portavoz municipal del Grupo Socialista, Manuel Torres; y los concejales de Seguridad Ciudadana, José Ramón Llorca, y de Deportes, José Martínez, quienes participaron en el simbólico corte de cinta. También estuvieron presentes mandos del Instituto Armado.

La madrina de esta segunda edición fue la ciclista cartagenera Elena Cavas, tres veces campeona de España

La madrina de esta segunda edición fue la ciclista cartagenera Elena Cavas, quien en septiembre se coronó por tercera vez campeona de España en la contrarreloj individual en la categoría máster, sirviendo de inspiración para todos los participantes. La ciclista afincada en Los Alcázares, del CC Pinatar, firmó el mejor registro sobre un recorrido llano de 12 kilómetros, imponiéndose a Berezi Martínez y Fina Casas, que completaron el podio en el Nacional celebrado hace un mes en San Leonardo de Yagüe (Soria). Ese triunfo confirmaba el excelente estado de forma de Cavas y la consolida como una de las grandes especialistas nacionales de la disciplina. Ayer, en su ciudad natal, recibió un sencillo pero emotivo homenaje.