ElPozo Alimentación se sube a la bici con La Vuelta 2025

El Pozo Alimentación vuelve a subirse a la bicicleta durante 21 etapas al ser patrocinador principal de La Vuelta 2025. La empresa da su nombre al Premio de la Combatividad, que consigue el ciclista elegido por los telespectadores por ser el más luchador de la etapa del día anterior. Además, en esta edición la compañía sorteará, entre todas las personas que voten, un jamón ElPozo por etapa y una bicicleta profesional cada semana.

También como novedad en esta edición El Pozo Alimentación contará con los servicios de uno de los influencers especialista en ciclismo más reconocido y seguido en Instagram Antonio Barahona (@abcfitrain) quien se encargará de entrevistar al «ciclista más combativo de la jornada» y hará el seguimiento de todas las activaciones que esté desarrollando la marca de alimentación.

El logotipo de ElPozo está presente en los dorsales de los corredores, en la trasera del set de entrevistas y en vallas y kakemonos a lo largo del recorrido de cada etapa. Además, cuenta con un estand propio en la salida, un vehículo de seguimiento de la carrera y participa en la caravana publicitaria con el reparto de 'merchandising'.

Desde la compañía aseguraron que siguen «apostando por demostrar su apoyo a La Vuelta e impulsar entre sus colaboradores, clientes y consumidores valores como el trabajo en equipo, la superación y el liderazgo que definen tanto a este evento como a El Pozo Alimentación».

Más allá de la competición deportiva, La Vuelta se ha convertido en una iniciativa cultural y turística que muestra la diversidad y la belleza de los lugares por los que transcurre. Se trata de su 80 edición, y este año da el pistoletazo de salida el próximo sábado 23 de agosto en el Piamonte italiano hasta su conclusión el 14 de septiembre en Madrid.

