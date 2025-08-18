La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

ElPozo Alimentación se sube a la bici con La Vuelta 2025

La compañía es patrocinadora principal del evento deportivo, que este año comenzará en el Piamonte italiano

LA VERDAD

Lunes, 18 de agosto 2025, 11:00

El Pozo Alimentación vuelve a subirse a la bicicleta durante 21 etapas al ser patrocinador principal de La Vuelta 2025. La empresa da su nombre al Premio de la Combatividad, que consigue el ciclista elegido por los telespectadores por ser el más luchador de la etapa del día anterior. Además, en esta edición la compañía sorteará, entre todas las personas que voten, un jamón ElPozo por etapa y una bicicleta profesional cada semana.

También como novedad en esta edición El Pozo Alimentación contará con los servicios de uno de los influencers especialista en ciclismo más reconocido y seguido en Instagram Antonio Barahona (@abcfitrain) quien se encargará de entrevistar al «ciclista más combativo de la jornada» y hará el seguimiento de todas las activaciones que esté desarrollando la marca de alimentación.

El logotipo de ElPozo está presente en los dorsales de los corredores, en la trasera del set de entrevistas y en vallas y kakemonos a lo largo del recorrido de cada etapa. Además, cuenta con un estand propio en la salida, un vehículo de seguimiento de la carrera y participa en la caravana publicitaria con el reparto de 'merchandising'.

Desde la compañía aseguraron que siguen «apostando por demostrar su apoyo a La Vuelta e impulsar entre sus colaboradores, clientes y consumidores valores como el trabajo en equipo, la superación y el liderazgo que definen tanto a este evento como a El Pozo Alimentación».

Más allá de la competición deportiva, La Vuelta se ha convertido en una iniciativa cultural y turística que muestra la diversidad y la belleza de los lugares por los que transcurre. Se trata de su 80 edición, y este año da el pistoletazo de salida el próximo sábado 23 de agosto en el Piamonte italiano hasta su conclusión el 14 de septiembre en Madrid.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Región de Murcia se achicharra en el peor día de la ola de calor: Cieza y Archena marcan la temperatura máxima y superan los 44 grados
  2. 2 Cierra Ricardo, la popular panadería de los panecillos de San Antón en Murcia
  3. 3

    Antonio Ballester López: «¿Por qué no crece el aeropuerto? Con nosotros ya estaría en los tres millones de pasajeros»
  4. 4

    Más de 200 ahogamientos en 13 años tiñen de negro las aguas de la Región de Murcia
  5. 5 Un extraordinario Fermín Aldeguer rompe su techo y logra el segundo puesto en Austria
  6. 6 Herida al chocar con su coche contra una palmera en Cartagena
  7. 7

    Toral podría dejar en las arcas del Real Murcia otros 960.000 euros más si triunfa en el Betis: estas son las variables
  8. 8

    Los ayuntamientos de la Región de Murcia instalan un millar de cámaras de vigilancia en solo cinco años
  9. 9

    Una Murcia de postal que ya solo existe en los archivos
  10. 10

    Juanjo Fernández, tras romper el acuerdo de patrocinio con los Gálvez: «No sabía el daño que hicieron al Murcia»

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad ElPozo Alimentación se sube a la bici con La Vuelta 2025

ElPozo Alimentación se sube a la bici con La Vuelta 2025