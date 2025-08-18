La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Manolo Sánchez Breis, en la presentación de Dani Perejón, Iván Martínez y Carlos Calderón. Pablo Sánchez / AGM
Fútbol

El Cartagena cambia de ruta en los fichajes en busca de un destino opuesto

Sánchez Breis opta, a diferencia del verano pasado, por rejuvenecer la plantilla e incorporar jugadores que conozcan la categoría de bronce

Jesús Fernández

Lunes, 18 de agosto 2025, 00:01

El Efesé sabe muy bien lo que no tiene que hacer. Le quedó muy claro la temporada pasada. Por eso, este verano Manolo Sánchez ... Breis ha firmado jugadores que saben cómo tienen que competir en Primera RFEF y, sobre todo, que todavía les queda fútbol en su piernas. De todas las nuevas caras, solo cinco superan los 30 años. La confección de la plantilla está a falta de los últimos retoques y Javi Rey ya ha podido trabajar con la mayoría de sus hombres.

