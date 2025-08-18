El Cartagena cambia de ruta en los fichajes en busca de un destino opuesto

El Efesé sabe muy bien lo que no tiene que hacer. Le quedó muy claro la temporada pasada. Por eso, este verano Manolo Sánchez ... Breis ha firmado jugadores que saben cómo tienen que competir en Primera RFEF y, sobre todo, que todavía les queda fútbol en su piernas. De todas las nuevas caras, solo cinco superan los 30 años. La confección de la plantilla está a falta de los últimos retoques y Javi Rey ya ha podido trabajar con la mayoría de sus hombres.

El director deportivo ha dejado a un lado la excesiva veteranía por la que apostó en la defensa para el que iba a ser el último año en Segunda. Se quiso premiar a Verdú, Olivas y Alcalá por conseguir esa permanencia agónica, pero la realidad es que fueron sus últimos coletazos de contundencia como defensores. Todo apunta a que esto estaba motivado por una dinámica positiva grupal e hizo tapar unas carencias, que ya eran evidentes, pero que se quiso hacer caso omiso hace un año. A todo esto se le sumó Šipčić, cedido por el Tenerife, otra vieja guardia que no protegió el castillo albinegro como se debía. A día de hoy, Verdú está retirado y Olivas y Alcalá sin equipo. Solo el montenegrino puede celebrar que tiene cobijo en el Asteras griego.

Los centrales han cambiado al completo. No es para menos. Han llegado jugadores que ofrecen al menos juventud. Rubén Serrano, Imanol Baz, Lohr y Carrascal no superan los 24 años, y solo Fran Vélez pasa de los 30. Los laterales siguen la misma línea de rejuvenecimiento. Dani Perejón y Marc Jurado llegan al Cartagena con 26 y 21, respectivamente, para sustituir a Martin Aguirregabiria, que estuvo lejos de ser aquel prometedor lateral de la sub-21, y Jorge More, que hizo lo que pudo.

Nacho es el único de la zona defensiva que ha renovado su contrato, tras el notable rendimiento que dio. El madrileño llegó para sustituir la baja de Ríos Reina y le comió la tostada a Vukcevic.

La defensa no fue lo único criticable el año pasado en la planificación de la plantilla. El centro del campo también fue una auténtica calamidad. Se apostó por la continuidad de Musto, que acabó yéndose a un equipo argentino amateur antes de que acabara el año, Andy y Luis Muñoz e ir a por descartes de Segunda y promesas fallidas. Cartagena fue su tumba futbolística y se demostró por qué estaban en tierra de nadie.

En verano dio el salto a Segunda Sergio Guerrero, que le quedó grande. En invierno para intentar arreglar la metida de pata llegaron los descartes de Assane, Óscar Clemente y Pepín. Entre los tres no superaban los 800 minutos en el primer tramo.

Este año el panorama en la sala de máquinas del Efesé es muy distinto. De la antigua tripulación no queda nadie. Larrea y De Blasis vienen a ser los comandantes y estarán acompañados de Luismi Redondo, Álex Fidalgo y Édgar Alcañiz.

En los extremos fue la única zona donde el club estuvo cerca de acertar el verano que viene. Hugo González, Cedric, el Pocho Román y Salim El Jebari tenían algo en sus botas pero que no pudieron demostrar en el Cartagonova. Cédric fue el único que pudo rascar el aprobado. Se fue en el mercado de invierno rumbo a Portugal, después de demostrar su desborde con el Efesé.

Ahora, han optado por Nacho Sánchez y Carlos Calderón, futbolistas con recorrido en la categoría. Aún así, Sánchez Breis, que todavía es el encargado de confeccionar la plantilla, acudirá al mercado para reforzar esta parcela.

En la faceta del gol se mantiene Ortuño. Y para sustituir las escasas aportaciones de Gastón Valles, Álex Millán y Escriche han llegado Chiki y Kevin Sánchez. El madrileño sabe lo que es foguearse en estos campos y una de las perlas de la plantilla llega cedida para mostrar que su techo es alto.

Será el césped el que dicte sentencia. Pero lo que está claro es que la planificación sigue una línea marcada de conocer la categoría para que luego no vengan las sorpresas. La veteranía es necesaria, pero lo justo y necesario. Y lo más importante, Javi Rey a falta de dos semanas cuenta con la mayoría de piezas, lo que le permite poder trabajar en su idea sobre un bloque ya formado.