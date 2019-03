Atletismo Zaid Ait Malek y Azara García, los reyes de El Valle 00:24 Andreu Simón, Zaiz Ait Malek y Borja Fernández, los tres primeros clasificados en El Valle Trail. / S.C. El corredor marroquí asentado en la Region es el más rápido en la prueba de trail running, seguido por el catalán Andreu Simón y el cántabro Borja Fernández SERGIO CONESA Murcia Sábado, 23 marzo 2019, 13:09

Los éxitos en el deporte conllevan muchas felicitaciones, alegría y gente alrededor que parece dispuesta a ayudar en todo cuando el camino más complicado ya está recorrido. Sin embargo, para llegar a ese éxito hay que superar muchos obstáculos que no son nada fáciles y que pueden hacer tirar la toalla a muchos por el camino.

Rendirse no ha sido una palabra permitida para el corredor marroquí asentado en la Región Zaiz Ait Malek, que desde este sábado es el rey de El Valle tras hacerse con la victoria en la duodécima edición de El Valle Trail. El corredor, que pertenece al club Mobel Automotor, ha tenido que superar numerosos obstáculos para conseguir la nacionalidad española desde que llegara a España hace doce años en los bajos de un camión, tal y como contamos esta semana en 'La Verdad'. No obstante, en la prueba que sirve para celebrar el Campeonato de España de Trail Running de Selecciones Autonómicas de la Real Federación Española de Atletismo el ganador de la prueba competía como integrante de su club y no por la Región de Murcia.

En segundo lugar cruzó la meta, situada en el campo de fútbol de La Alberca, el catalán Andreu Simón, seguido por el cántabro Borja Fernández. Además del primer y segundo puesto, Zaid y Andreu Simón se han llevado las dos plazas que se adjudicaban para competir con la selección española en el Mundial de Trail Running, que se celebrará el próximo 8 de junio en Portugal.

En categoría femenina el triunfo ha sido para la actual campeona de España de la modalidad como es la cántabra Azara García. Tras ella cruzaron la meta las catalanas Sheila Avilés y Marta Molins. Como la vencedora de la prueba ya tenía su puesto en la cita mundialista por su condición de campeona de España, las tres plazas que estaban en juego en categoría femenina son para la segunda, tercera y cuarta clasificada, que este caso es la representante de Castilla-La Mancha Gemma Arenas.