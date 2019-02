Copa Madrid 2019 Laprovittola, tras su récord: «No tengo palabras para agradecérselo a la Penya» Nico Laprovittola (c), en una acción del partido ante Baskonia. / EP «Me han dado el mando y me han dejado liderar y divertirme en la cancha», comentó con humildad el base argentino AMADOR GÓMEZ Madrid Viernes, 15 febrero 2019, 21:57

«Ha salido todo. Lo importante es que hemos ganado, que el equipo ha jugado muy bien y que hemos tenido carácter, que es lo que nos tiene que alimentar para mañana», dijo con humildad Nico Laprovittola tras establecer un nuevo récord de valoración de 50 puntos en la Copa del Rey. «Siento que la Penya, Carles (Duran) y todos mis compañeros me han dado el mando del equipo y me han dejado liderar y divertirme en la cancha y eso me potencia mucho. No tengo palabras para agradecérselo», añadió el base argentino, que superó los 47 de valoración de Tanoka Beard en la Copa del año 2000.

«Yo siempre hablo del equipo, que se divirtió, y es más fácil cuando uno mete canastas», destacó el jugador del Joventut en sala de prensa. «La Penya me ha dado muchas cosas y lo único que estoy haciendo es devolvérselo dándolo todo en la cancha», comentó minutos antes ante las cámaras de televisión. Sin querer personalizar en ningún momento, Laprovittola insistió en «el carácter» de la Penya, «que ha sido enorme». «Hicimos el mejor partido de la temporada y todos lo pasaron bien en la pista», declaró satisfecho el argentino, que con sus 36 puntos también colaboró con 3.600 euros para la investigación contra el cáncer gracias a la 'Canasta solidaria' de CaixaBank. «No lo pensé en ningún segundo del partido, pero es un placer haber aceptado la propuesta, jugar por algo tan noble y poder ayudar este día con lo mínimo que podía», reconoció el director de juego del Joventut.

Se le insistió a Laprovittola en que había hecho historia con la Penya y se hizo referencia a su poder sobre la pista para controlar todo el juego. «Yo no tengo tanto poder para eso, y respecto a la historia, este club tiene ya mucha. Estamos mejorando día a día. Sobre la historia más adelante se hablará o no. Tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo», reclamó el argentino.