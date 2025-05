Hay que abrir los ojos. Lo que sucedió anoche en el Palacio de los Deportes fue real. Pasarán los años y jamás se olvidará a ... este Odilo FC Cartagena CB de leyenda ni esta remontada absolutamente histórica que enloqueció a los casi cinco mil espectadores que terminaron subiéndose por las paredes, sin dar crédito a lo que sucedió. El Cebé perdía por diez puntos de diferencia al inicio del último cuarto, firmó un memorable parcial de 22-11 y forzó la prórroga para llevarse la victoria. Con Hermanson, Ugochukwu y Alberto Martín a la cabeza, a los de Jordi Juste solo les queda ganar mañana otra vez, a las 12.30 horas, para meterse en la final por el ascenso a la ACB.

Odilo Cartagena Asier González (4), Gerard Blat (8), Gabi Gil (4), Álex Jordá (0), Calvin Hermanson (19) -cinco inicial-, Sediq Garuba (3), Alberto Martín (6), Van Eyck (0), Jordan Rogers (4), Adrián Domenech (15), Javier Balastegui (4) y Ugochukwu (20). 87 - 83 Real Betis Hugues (25), Cvetkovic (2), Kasibabu (5), De la Torre (4), Radoncic (8) -cinco inicial-, Olumuyiwa (4), Benite (14), Bisschop (5), Jelinek (2), Renfroe (2), Dallo (5) y Alejandro Suárez (7). Parciales 16-26,23-21 (39-47), 15-17 (54-64), 22-12 (76-76). Prórroga: 11-7

Árbitros Quintas Álvarez, Hurtado Almansa y Palaca Page. Eliminados Van Eyck y Ugochukwu.

Incidencias 4.500 espectadores en el Palacio de los Deportes de Cartagena. En el banquillo local, animando, estuvo el lesionado de larga duración Alberto Cabrera.

Una ciudad tan tradicionalmente futbolera como Cartagena jamás vivió una noche de baloncesto tan grande como la de este viernes. Este deporte en la ciudad ha vido prolongadas décadas de vacas flacas, ceró repercusiñon y hasta serios riesgos de desapariciñon. A nadie nunca le importó tanto como ahora, cuando el Odilo FC Cartagena ha pasado en cinco años de la nada al todo, de jugar contra el Alginet un partido de cuarta categoría a pelear por el ascenso a la élite, la ACB, frente al Real Betis.

Caras nuevas en el palco

Faltaron butacas para ver este acontecimientos histórico en directo e inédito. Inéditas también las caras, hasta de ciudadanos que jamás habían visto un partido de baloncesto en sus vidas y, movidos por la ilusión y novedad, se sumaron a completar los cinco mil asientos de aforo. Fue en definitiva una fiesta con globos, aplaudidores, banderines y cánticos con el speaker Chema Martínez a los mandos de la orquesta. Solo faltó que se portara el tiempo, lluvioso durante todo el día y que arruinó la zona de animación preparada en la explanda del Palacio de los Deportes con hinchables, barras y música en directo. Hubo hasta un apagón a cinco minutos del descanso por el fundido a negro de los videomarcadores.

Ni con ese paréntesis inesperado le sirvió al Cebé para encontrar frescura y un mayor acierto en la faceta anotadora. Al equipo le penalizó mucho en la primera parte que Jordá fallara dos triples, que Ugochukwu no concretara un par de buenas internadas y que Gabi Gil, Van Eyck y Álex Jordá (MVP en Sevilla) contribuyeran a la causa. A los albinegros les salvó su férrea capacidad defensiva para dejar la desventaja en ocho puntos, algo relativamente asumible teniendo en cuanta que Hugues volvió a protagonizar una exhibición con 17 puntos al asueto (39-47).

La fotografía de la primera parte se mantuvo en el tercer asalto. El Cebé defendió como mejor pudo, intentó que el Betis no se despegara y tuvos sus momentos claves para engancharse al partido. Llegó a caer de diez puntos y fue capaz de recortar a cuatro. En ese momento, con dos posesiones, a los albinegros se eles escapó la oportunidad de meterse de lleno. No apareció demasiado el lanzamiento exterior lo suficiente como para recortar distancias y por dentro, las asistencias de Alberto Martín no las supieron leer sus compañeros en la pintura.

En el rebote, el Betis estuvo más atento y sacó partido de ello para distanciarse en el marcador hasta alsd iez unidades. No necesariamente teniendo su mejor día, sobre todo Hugues, con solo tres, pero sí sabiendo aprovechar esos momentos en las segundas jugadas. El Cebé, de este modo, encaró el último asalto necesitado de diez minutos prácticamente perfectos para sumarse la segunda victoria en la eliminatoria.

El Betis, abrumado

El sueño lo acercó el de siempre: Calvin Hermanso. Un triplazo desde casa del americano consiguió reducir la distancia a cuatro puntos (66-70) a 4.32 minutos del final. El Palacio de los Deportes en loqueció con otro lanzamiento marca de la casa del '24'. Otro a 3.20 directamente puso patas arriba a los 4.500 espectadores (69-72). A 51 segundos, una bandeja de Ugochukwu estableció el 74-76, la distancia más corta. El partifo al rojo vivo y la afición totalmente volcada. El equipo defendió a Hugues, Alberto Martín, cazó el rebote y puso el empate a 76 a 26 segundos para mandar el partido a la prórroga.

En esos cinco minutos de tiempo extra los de Jordi Juste, ya en volandas, sellaron una remontada de leyenda al barrer a un Betis ya abrumado, también por el escenario. Entre Ugochukwu, Hermanson y Alberto Martín fue posible.