La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
8 de octubre de 1949. El Athletic de Bilbao sube por primera vez a un avión. Vuela en el 'Bristol 170' de Aviaco, rumbo a Málaga. El pivote Nando se queda en tierra por miedo. Elorza

83 años del 'despegue' del fútbol español

Como cada verano, los grandes equipos han dado la vuelta al mundo en avión casi sin despeinarse, pero volar no siempre fue tan rápido, cómodo ni seguro para los deportistas

Josu García

Sábado, 9 de agosto 2025, 13:06

El pasado 26 de julio, tras un vuelo de 12 horas y 27 minutos, el Barcelona aterrizaba en Osaka para dar inicio a su gira ... asiática. Los jugadores descendieron del avión con rostros de relativo cansancio, pero felices. Lewandowski saludaba a los aficionados haciendo con sus dedos la señal de la victoria. Auriculares al cuello, ropa deportiva cómoda, conexión a internet de alta velocidad vía satélite, un catering de lujo a bordo... Nunca antes los futbolistas lo han tenido tan fácil para recorrer largas distancias. El equipo catalán, sin ir más lejos, ha sumado en los últimos días 23.563 kilómetros entre España, Corea del Sur y Japón. Y el Real Madrid hizo más de 21.000 durante el reciente Mundial de Clubes. Casi sin despeinarse, los dos equipos han sumado una vuelta al mundo este verano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un preso mata a otro cortándole el cuello con la tapa de una lata en la cárcel de Sangonera la Verde
  2. 2 Liberan a siete mujeres obligadas a prostituirse las 24 horas del día en Torre Pacheco
  3. 3 Cayetana Guillén Cuervo: «Sufrí una brutal agresión sexual a los seis años a manos de ocho hombres»
  4. 4 Examinadores de las oposiciones de Secundaria en la Región de Murcia denuncian que corrigieron bajo «excesiva presión»
  5. 5 Detienen al presunto autor de una agresión sexual a una menor que se había fugado de casa en Fuente Álamo
  6. 6 Un piloto, un ingeniero y un líder cooperativista se incorporan al callejero de Murcia
  7. 7 Una mujer y una niña de 9 años, en estado grave tras chocar contra un camión en Murcia
  8. 8

    La presión y las críticas obligan a la alcaldesa de Jumilla a negociar con los musulmanes otros espacios públicos para rezar
  9. 9 Izan Almansa da un giro radical: ficha por el Real Madrid y se olvida de la NBA
  10. 10 El excomisionado de la dana, envuelto en la crisis de los currículos, sale del hospital tras ser ingresado por un intento de suicidio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad 83 años del 'despegue' del fútbol español

83 años del &#039;despegue&#039; del fútbol español