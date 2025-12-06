Veinte años de diversión en familia en compañía de CantaJuego La gira llega este sábado al Teatro Romea de Murcia con doble pase y entradas todavía para el de las 16.30 horas

Alberto Frutos Sábado, 6 de diciembre 2025, 07:35

Dos décadas haciendo de la infancia un lugar (todavía) mejor. Más musical, colorido, entretenido, divertido, estimulante, cálido, reconfortante y acogedor. CantaJuego, proyecto creado por Pedro Zaidman, responsable de la dirección musical que va de la mano de Matías Zaidman, Olivia Chica y Julián Fliess en lo que respecta a la dirección y producción ejecutiva, lleva veinte años siendo un referente familiar para millones de personas. Y no, no es una forma de hablar: el Botón Diamante de Youtube por los diez millones de suscriptores que aglutina en su canal oficial lo certifica.

Una alucinante demostración de cariño por parte de un público que tiene ahora la oportunidad de celebrar el tiempo compartido con la gira que, tras su paso por Granada, Vigo, A Coruña, Valladolid, Gijón, Cáceres, Badajoz, Jaén, Merida y Plasencia, llega este sábado al Teatro Romea de Murcia con doble pase, a las 16.30 horas (27 euros) y 19.00 horas (entradas agotadas).

Contando en el reparto con Ainhoa Abaunz, Paulino Díaz, Rodrigo Puertas y Eugenia Cabrera, este espectáculo busca unir el pasado y el presente de CantaJuego, ejercicio fundamental para asegurar un futuro próspero, recuperando para ello algunos de los grandes momentos protagonizados por Coco, Pepe y Buby, personajes esenciales dentro de este universo. Además, también se podrá disfrutar con música en directo y coreografías, potenciando así el aspecto inmersivo de esta propuesta cuya duración es de ochenta minutos.

Por último, recordar que 'Cantajuego-20 años. La Gira' acompaña a otros montajes de la compañía que se encuentran en cartel como 'Burbujas', 'Mega Hits' o 'Las aventuras de Coco y Pepe'.

