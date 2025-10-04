La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
'Generación Porno' es el último programa que ha hablado de sexo en televisión. Shine Iberia

¿Volvemos a hablar de sexo?

Expertos discrepan sobre la oportunidad de recuperar los viejos formatos televisivos que abordaron el asunto en los 90 con la doctora Ochoa e Isabel Gemio mientras las infecciones de transmisión sexual se desmadran

Izaskun Errazti

Sábado, 4 de octubre 2025, 00:14

Comenta

Hace 35 años Elena Ochoa ya era una figura de trascendencia mediática en España, y no precisamente por su matrimonio con uno de los arquitectos ... más prestigiosos del mundo. Lady Foster, a quien la prensa británica sigue ahora con gran interés por su labor profesional al frente de Ivorypress, una exquisita editorial especializada en el mundo del arte, era entonces simplemente la doctora Ochoa y presentaba en la televisión pública, a las órdenes de Chicho Ibáñez Serrador, 'Hablemos de sexo', el primer programa sobre un tema entonces tabú que calentó el país. El creador del archiconocido 'Un, dos, tres' volvió a revolucionar la pequeña pantalla con una fórmula que funcionó -se emitieron 42 programas- y que repitió cuatro años después con 'Luz Roja' y la misma conductora, aunque sin el sexo como tema principal la audiencia se resintió.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una distracción pudo provocar el accidente que se cobró la vida de Amalia en el viaducto de la autovía A-7 en Murcia
  2. 2 Alarma en las pedanías del oeste de Murcia por el incendio de un autobús en la rotonda de la UCAM
  3. 3

    Tirarán los 39 locales en ruinas de la antigua galería comercial de La Manga
  4. 4 Dos detenidos por un tiroteo en una discoteca de Alcantarilla
  5. 5

    La huelga nacional de médicos vuelve a paralizar consultas y pruebas en la Región de Murcia
  6. 6

    El contenedor marrón inicia su implantación en Murcia en los barrios de La Flota, Vistalegre y el Infante
  7. 7

    Los investigadores europeos minimizan la culpa de las renovables y apuntan a la sobretensión como causa del apagón
  8. 8 Pablo González, de Cabaña Buenavista de Murcia, entra en la lista de los mejores chefs del mundo
  9. 9

    Desconcierto y dudas entre los equipos de Servicios Sociales de Murcia por las ayudas de emergencia
  10. 10

    El comisario jefe de la Policía Nacional alerta en Cartagena del incremento «exponencial» de los ciberdelitos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad ¿Volvemos a hablar de sexo?

¿Volvemos a hablar de sexo?