Tres días y tres espectáculos para la recta final del Festival de Teatro de Molina de Segura Una selección de propuestas imprescindibles para las últimas jornadas del evento, que concentra en estos días 18 citas

Natalia Benito Miércoles, 1 de octubre 2025, 16:27 Comenta Compartir

La 56 edición del Festival de Teatro de Molina de Segura, que arrancó el 24 de septiembre, llega a su recta final. No obstante, desde hoy y hasta el viernes 3 de octubre en sus calles y escenarios se podrá disfrutar de 18 espectáculos de diferentes disciplinas. Habrá batucada, circo contemporáneo, danza, correfuegos, comedia, clown...

Este miércoles, destaca en la programación 'Coro de cámara... ¡y acción!', un espectáculo inclusivo de comedia teatral del grupo Comunachota, fundada por la Asociación Salud Mental Molina y Comarca (AFESMO).

La obra muestra a un coro de cámara, una agrupación musical muy selecta donde los miembros necesitan de un calentamiento vocal muy especial para poder actuar frente a un público. Todos ellos son cantantes de élite, perfeccionistas hasta el extremo, tanto en la puesta en escena como en la interpretación de las piezas. El coro está compuesto por tenores altos, bajos, gordos y flacos, calvos y peludos, entre todos abordan toda la gama de tesituras y timbres que hay en el mundo, barítonos, contraltos, contrabajos, contratenores y contrachapados. Su directora intentará controlar a estos cantantes para poder sacar adelante una actuación digna de un coro de cámara de este nivel.

El grupo de teatro inclusivo compuesto por personas con problemas de salud mental y otros miembros voluntarios se formó en 2018 de la mano de su directora Celia Muñoz, con el objetivo de ayudar a estas personas en su rehabilitación psicosocial a través de esta disciplina artística. El montaje se podrá ver esta tarde, a las 19.30 horas en la plaza de la Región Murciana.

'Coro de cámara... ¡y acción!', un espectáculo inclusivo del grupo Comunachota. LV

El jueves, llega desde Italia 'Man In Bubble: el hombre pompa'. El artista Mariano Guz consiguió en 2018 dos Récord Guiness por su habilidad con las pompas de jabón. El suyo es un espectáculo que combina la magia de las pompas de jabón con el arte del clown, creando un viaje poético con el que tratará de conquistar a los espectadores de todas la edades.

A través de una serie de escenas llenas de fantasía y humor, el publico se sumerge en un mundo de pompas gigantes, reflejos y colores. La constante interacción y las improvisaciones propuestas hacen que cada espectáculo sea una experiencia irrepetible.

Por la mañana, 'Man In Bubble' recorrerá las asociaciones Tedis, a las 10.00 h.; y Dismo, a las 12.00 horas. Por la tarde, la cita será a las 19.00 horas en el Paseo Rosales, junto a la caseta del Festival.

Publico anonadado en un anterior espectáculo de 'Man In Bubble: el hombre pompa'. Bubble on Circus

El viernes, el festival cerrará su 56 edición con el espectáculo itinerante de fuego CavalTheos Foc. Con efectos pirotécnicos espectaculares, sencillez conceptual y ritmo trepidante, se fusionarán conceptos antiguos y ancestrales con una sonoridad y estética contemporánea. El pasacalles se recrea con efectos pirotécnicos que van 'in crescendo' durante la representación. Tracas, carretillas, bengalas de colores y un castillo de fuegos son algunos de los elementos que conforman un espectáculo que arrancará a las 22.00 horas en el paseo Rosales. Un recorrido que buscará la participación activa de los espectadores.

El espectáculo itinerante CavalTheos Foc, en plena acción. Scura Splats

El centro de la Tierra está habitado por unos demonios condenados a mantener vivo el fuego del núcleo del Planeta. Viven encerrados con un calor sofocante. Al contrario de lo que se pueda pensar, estos demonios están castigados por tener un carácter benevolente. Son la vergüenza del infierno porque no tienen maldad con los humanos. Pero una cosa muy extraña ocurre en la superficie del planeta, los Jinetes del Apocalipsis van libres por pueblos y ciudades y están condenando a los humanos a morir por culpa de las guerras, las enfermedades, la contaminación y el hambre. Theos, el Dios Supremo, decide recurrir a los demonios del núcleo para capturar a los Jinetes y evitar que terminen con la humanidad entera.

Temas

Molina de Segura