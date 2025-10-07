Las Torres de Cotillas nombra hijo predilecto al pintor Pedro Serna El Museo Ramón Gaya acogió el fin de semana el homenaje al artista, con un cuaderno de poemas de sus amigos editado por José Mateos

El pintor Pedro Serna ya es hijo predilecto de Las Torres de Cotillas. El acto oficial se celebró el pasado domingo en el Centro de Interpretación municipal, en una emotiva jornada donde el torreño estuvo arropado de familiares –con su esposa Isabel a la cabeza–, amigos y vecinos. Esta distinción fue aprobada en Pleno municipal por unanimidad gracias a los votos a favor de todos los grupos municipales, según recordó el Ayuntamiento torreño. Además, también se le impuso a Serna la Medalla de Honor de la Villa, en manos de una de sus nietas. Y amigos y familiares quisieron mandarle un emotivo mensaje al homenajeado a través de un vídeo proyectado en la sala.

«Rendimos homenaje a una persona que, con su talento, su sensibilidad y su trayectoria, ha llevado siempre el nombre de nuestro municipio con orgullo y dignidad. Pedro atesora una reconocida trayectoria artística y humana. Porque este reconocimiento no es solo a un artista, sino también a un vecino ejemplar, a un torreño que ha sido y es motivo de orgullo para todos», destacó el alcalde Pedro José Noguera, que presidió el acto. Asistieron el director general de Patrimonio Cultural, Patricio Sánchez; la concejala de Cultura, Gloria Fernández, y otros miembros de la Corporación municipal. Al finalizar, el nuevo hijo predilecto de Las Torres de Cotillas visitó la muestra de su obra que actualmente acoge el Centro de Interpretación municipal y que se puede ver de manera gratuita.

Por otra parte, el Museo Ramón Gaya de Murcia homenajó también el pasado fin de semana a Pedro Serna. El poeta y editor jerezano José Mateos preparó un cuaderno exquisito que reúne poemas dedicados al acuarelista murciano, con voces de la talla de Tomás Segovia, Dionisia García, Francisco Flores, José Luis Guerrero Aroca, Fernando Ortiz, Eloy Sánchez Rosillo, José Rubio, Andrés Trapiello, Antonio Parra, Juan Lamillar, José Julio Cabanillas, Felipe Benítez Reyes, Antonio Cáceres, José Mateos, Antonio Moreno, Álvaro García y Raúl Pizarro.

Poemas inéditos

La trayectoria de Serna, con medio siglo de trabajo a cielo abierto, lo ha consolidado como un referente del paisaje contemporáneo. Su fidelidad a una mirada directa sobre la realidad, ajena a modas, le ha llevado a convertir el mundo en su estudio, según destacó el director del Museo Ramón Gaya, Rafael Fuster. El libro recoge homenajes como el poema inédito de Eloy Sánchez Rosillo, inspirado en una acuarela que le acompaña en su estudio: «Casi cincuenta años hará que tus pinceles / pintaron para siempre este rincón del mundo / en el que el mundo cabe». José Rubio escribe sobre otra acuarela, una casa en ruinas: «A fuerza de apurar casi no existe / el tema, pero al cabo / esa aparente ausencia lo esclarece». También aparecen textos de Dionisia García y versos memorables de Francisco Brines: «de la belleza inagotable de la vida / que en la vida fluye, nuestra, / siempre tuya, amigo mío, / Pedro Serna».

«Sólo tengo palabras de agradecimiento para cada uno de los autores a los que he tenido el placer de publicar» señaló José Mateos. Esta vez, sin embargo, el agradecimiento es para él, por haber reunido a tantos grandes poetas en torno a el calor de la obra de un pintor irrepetible en un día inolvidable para el Museo.

La presentación del libro 'Poemas para un pintor' resultó un festival de poesía, pintura y música, unidas para celebrar la sensibilidad y legado artístico de Pedro Serna, tan ligado a Gaya.