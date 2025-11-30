La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Plantación de tabaco en Cuba. AFP
Aarón Sáez

Aarón Sáez

Domingo, 30 de noviembre 2025, 07:45

«Saldré a la luz y daré cobijo al tiempo. Seré yo el que haga esperar a las horas». Todas las mañanas intento hacer un ... ejercicio de higiene mental que consiste en escribir unas cuartillas a mano sin reparar mucho en lo que son, ni a qué lugar van, ni si tienen algún sentido. Es bonito luego, al cabo de algunos días, repasarlas y ver de forma fehaciente cuáles son las ideas que te escarban el cerebro una y otra vez como gusanos obsesivos agujereando todo lo gris. Una de ellas es el tiempo. No mi tiempo en el carnet. No distingo entre las edades, distingo entre los afectos y las ilusiones. Pero últimamente en mis manos semiautomáticas, se disparan al amanecer ideas sobre el tiempo.

