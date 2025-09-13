La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Andrés Roca Rey, este viernes, a merced del segundo toro tras un dramático percance. Rubén Ortega

Roca Rey, cogido este viernes en Valladolid, toreará en Albacete este sábado junto a Ureña para dar la alternativa a Manuel Caballero

Francisco Ojados

Sábado, 13 de septiembre 2025, 08:42

El torero peruano Andrés Roca Rey confirmó cerca de la medianoche del viernes que estará este sábado en Albacete. El diestro sufrió una brutal cogida ... ese mismo día en la plaza de toros de Valladolid, cuando el segundo toro de la tarde, de la ganadería de Garcigrande, lo prendió cuando Andrés toreaba de capa, buscando al torero en el suelo y estrellándolo contra las tablas. Roca Rey, pese a los ostensibles dolores, en gesto de gran figura del toreo, volvió a la cara del toro para finalizar su faena. Cortó una oreja. Pasó a la enfermería y, tras correrse turno, salió a matar al sexto, con el que hizo un gran esfuerzo.

