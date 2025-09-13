Roca Rey, cogido este viernes en Valladolid, toreará en Albacete este sábado junto a Ureña para dar la alternativa a Manuel Caballero

El torero peruano Andrés Roca Rey confirmó cerca de la medianoche del viernes que estará este sábado en Albacete. El diestro sufrió una brutal cogida ... ese mismo día en la plaza de toros de Valladolid, cuando el segundo toro de la tarde, de la ganadería de Garcigrande, lo prendió cuando Andrés toreaba de capa, buscando al torero en el suelo y estrellándolo contra las tablas. Roca Rey, pese a los ostensibles dolores, en gesto de gran figura del toreo, volvió a la cara del toro para finalizar su faena. Cortó una oreja. Pasó a la enfermería y, tras correrse turno, salió a matar al sexto, con el que hizo un gran esfuerzo.

Finalizado el festejo fue traslado al hospital para estudio radiológico, para valorar una posible lesión de costillas que finalmente las pruebas descartaron. Pese a la paliza recibida, Roca Rey emprendía viaje a Albacete para torear este sábado en la corrida estrella de la Feria, en la que estaba anunciado Morante de la Puebla con Paco Ureña y Roca Rey. La baja de Morante de la Puebla, debido a una recaída de la cornada sufrida el 10 de agosto, ha provocado la entrada en el cartel del torero albaceteño Manuel Caballero, que tomará la alternativa de manos de Paco Ureña, con toros de Daniel Ruiz. La corrida dará comienzo a las seis de la tarde.

Roca Rey y Paco Ureña volverán a coincidir en la arena el próximo martes en Murcia, completando terna Talavante, con toros de Victoriano del Río.

El doctorado de Caballero en Albacete deshace la corrida de Hellín del 5 de octubre, en la que Pepín Liria iba a ser el padrino de alternativa

La precipitada alternativa de Manuel Caballero este sábado en la plaza de toros de Albacete, que tomará de manos del lorquino Paco Ureña en presencia de Roca Rey, al aceptar en joven albaceteño la sustitución de Morante de la Puebla, tiene como consecuencia que la corrida de Hellín prevista para el 5 de octubre, en la que Pepín Liria iba a actuar para ser el padrino de ceremonia del doctorado de Caballero, no se dé con el cartel que iban a componer Liria, Manzanares y Caballero y que se iba a presentar la próxima semana.

Pepín Liria, en declaraciones a Albacete Digital, confirmó que ese cartel ya no se va a celebrar: «Yo ya no pinto nada en Hellín, iba a ser una cosa especial, por Manuel, pero una vez que ya tiene la alternativa no pienso quitarle ese sitio a otros toreros que lo merecen y que necesitan torear», declaró. Sobre la alternativa de Manuel Cabello en Albacete de esta tarde, el torero de Cehegín aseguró alegrarse mucho por él: «Se lo merece. Lo mío era por una cosa sentimental, pero ya no tiene sentido».