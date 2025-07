Rafaelillo: «Estoy mentalizado para superar también esta cogida»

En menos de dos semanas Rafaelillo visitaba dos veces el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca y por causas bien distintas. El 6 de ... julio, día del chupinazo que da comienzo a las internacionalmente famosas fiestas de San Fermín de Pamplona, el torero del Barrio del Carmen, junto a su novia Vicky, accedía al materno infantil del complejo sanitario de El Palmar, para ver nacer a su hijo Rafael.

Doce días después, el viernes 18 llegaba al hospital murciano tras realizar un largo viaje en ambulancia desde Pamplona para quedar ingresado en la planta séptima, de neumología, del Hospital General para continuar la recuperación iniciada en el Hospital Universitario de Navarra de las heridas sufridas el sábado 12 de julio en la sexta corrida de la Feria del Toro de Pamplona. Rafaelillo fue brutalmente cogido por el cuarto toro de la tarde, de la ganadería de José Escolar.

Prendido por el avispado cornúpeta, el torero del Barrio no pudo ir, y el astado se ensañó con él hasta romperle ocho costillas y ocasionarle un neumotórax que lo tuvo tres días durmiendo en la UCI del hospital pamplonés. Rafaelillo quiso venir a Murcia en cuanto el cuerpo de lo permitió para estar más cerca de los suyos, y en el hospital, antes de recibir el alta para seguir la recuperación en caso hablamos con él largo y tendido.

-En cuanto pudo quiso ser trasladado a Murcia.

-En Pamplona me trataron de maravilla. Allí me acompañó mi hermano, pero la lejanía y la incomodidad para la familia hicieron que moviera todo para venir a la Arrixaca y seguir la recuperación aquí. Gracias al Doctor Hidalgo en Navarra y al Doctor Robles, en Murcia, se pudo hacer el traslado. Cerca de los míos, de mi familia y de todos los amigos, me he encontrado más animado.

Un mensaje al toreo «Sabía que tenía costillas rotas y dañado el pulmón, pero volví para darle dos tandas y matarlo; era una tarde muy especial en la que necesitaba interiormente sacar cosas que llevaba dentro en un año muy duro y complicado»

-Pese a la paliza, el momento de montar a la ambulancia destino a Murcia, quiso atender a los miembros del servicio navarro de Salud que le reconocieron.

-Fue un momento de mucho cariño por parte de todos ellos. Me iban a sacar en camilla del Hospital para subir a la ambulancia destino a Murcia, pero quise hacerlo por mi propio pie y los miembros del hospital que había por allí me reconocieron y vinieron a darme ánimos y a hacerse una foto conmigo. Fue muy bonito. Luego el viaje a Murcia fue muy largo, lo hice sedado todo el camino para soportar los dolores.

-Eso le iba a preguntar, ¿cómo lleva los dolores?. Son ocho costillas rotas, algunas dobles.

-Sigo con unos dolores muy fuertes. Especialmente las noches las sigo pasando muy dolorido. En el hospital me han tenido que poner rescates de morfina y para poder ir a casa me han tenido que poner parches para poder ir soportando las molestias. Por lo que me dice la Dra. Roca, que me ha estado atendiendo y que seguirá la evolución junto al Dr. Robles, los dolores van a durar varios meses, y es necesario el tratamiento para que pueda descansar.

En 2019 volvió a nacer

-Ha vuelto a nacer en Pamplona, como ya pasara el 14 de julio de 2019 cuando un «miura» lo estampó contra las tablas y a punto estuvo de perder la vida

-Esta ha sido una cogida muy fuerte y sabía que iba roto por dentro, pero aquella tarde tuve la sensación que me moría. En aquella ocasión sí volví a nacer y de hecho celebro las dos fechas como cumpleaños, la del 16 de julio, el día de la Virgen del Carmen en el que nací, y la del 14 en la que reviví después de Pamplona.

-Y qué le pasa a un toreo por la cabeza para irse a portagayola a recibir un toro de Escolar y después de la tremenda cogida volver a la cara del toro sabiendo, como dice, que estaba reventado por dentro.

-Todo en mi vida lo he hecho por mis hijas y ahora tenía también presente a Rafael, mi hijo recién nacido. Tenía presente que la tarde de Pamplona era muy importante en mi temporada, trascendente para mí. Me fui a la puerta de chiqueros pensando en mi hijo. Luego la faena fue de apuesta. El toro no pasaba y lo llevé en línea y engañado en las primeras series pero me daba cuenta que al tercer muletazo ya no quería otra cosa que cogerme, lo que consiguió, con violencia, ensañándose conmigo en el suelo. Sabía que tenía costillas rotas y dañado el pulmón pero volví para darle dos tandas y matarlo porque para mí era una tarde muy especial en la que necesitaba interiormente sacar cosas que llevaba dentro en un año muy duro y complicado. Cosas de torero. Tenía la necesidad de mandar un mensaje al toreo y sobre todo a mí mismo. Un mensaje de superación. Cuando me pude quitar la chaquetilla y coger aire y poder estar un poco estable, decidí ir para adelante, dándome igual las consecuencias. Salió cara y le pude dar esas dos tandas a un toro que ya estaba muy complicado. Eso me ha dado mucha satisfacción personal y paz conmigo mismo. Lo hice sin pensar en el reconocimiento profesional que luego he tenido. Fue un cúmulo de sentimientos que llevaba dentro, como torero y como ser humano, que afloraron en ese momento.

-Hablar de plazos ahora parece insustancial. Lo primero es recuperar a la persona y después al torero.

-Está claro que no va a ser cosa de un día, ni de un mes. Los plazos que marcan los médicos, como ya he comentado, son largos. Ahora toca tomárselo con tranquilidad y con paciencia. Estamos hablando de ocho costillas, y algunas con fracturas dobles. Se que no se va a ser fácil el proceso. Pero estoy mentalizado para superar también esta prueba.

-Los días después de la cogida nos llamaban aficionados para preguntar por usted. ¿Ha notado ese cariño?

-Eso es precioso. Gente que no conoces de nada que se interesan por ti en estos momentos y te hacen llegar su cariño. Tanto de Murcia como de fuera. En Pamplona se acercaban aficionados al hospital que le daban a mi hermano regalos para mí e iban a dar ánimos.

-De estos días en el hospital, ¿Qué visitas le han hecho más ilusión?

-Indudablemente la de mis hijas, mi pareja, Vicky, y mi hijo 'Rafita', que ahora nos vamos a vivir juntos. Ver a mi padre, Rafael, junto a mis hermanas y toda la familia. Mis amigos, con mis compañeros del toro de Murcia, que han estado todos muy cercanos. Paco Ureña vino el lunes a verme desde Albacete y había tanta gente en la habitación que casi no pudimos hablar.