Buenafuente y Silvia Abril: «Tenemos cuerpo de espectáculo» Silvia Abril y Andreu Buenafuente. / Efe «Vamos a repasar los momentos del año y a reírnos de nosotros y con nosotros», han asegurado EUROPA PRESS Sevilla Sábado, 2 febrero 2019, 21:06

Los presentadores de la gala de la 33 edición de los Goya, Andreu Buenafuente y Silvia Abril, han señalado en la alfombra roja que se sienten como «salmones contracorriente» y que aún recuerdan cuando «molaba» presentar los Goya.

Buenafuente ha considerado que han sido los periodistas quienes se han inventado que «presentar los Goya sea un deporte de riesgo».

«Es un orgullazo que te escojan para presentar los Goya, yo me emocioné cuando me lo propusieron y eso, esa capacidad de emocionarme, es algo que no quiero perder», ha dicho el catalán.

Su pareja en la vida real y hoy en la presentación de la gala ha señalado: «somos como salmones que vamos contra corriente», pero enseguida ha puntualizado que van a «luchar contra esa inercia», porque si sigue «esa tendencia, al año que viene puede que quede vacante la plaza».

«Tenemos cuerpecito de espectáculo», ha dicho Buenafuente, mientras Abril ha reconocido que llega con los «nervios justos y la ilusión a tope», al escenario del Palacio de Congresos de Sevilla donde en unas horas se entregarán los premios.

En cuanto a «la caña» de su discurso, Buenafuente ha manifestado que «cada uno hará su lectura», pero «no estamos aquí para provocar que mañana las salas de cine no puedan abrir mañana. Vamos a reírnos un poco de nosotros mismos», ha aconsejado.

El cómico, también productor de la gala a través de El Terrat -que se encarga del guion y del espectáculo televisivo por quinto año consecutivo-, ha destacado la actuación de Rosalía, «una de las pocas que dará en España este año: ha sido un detallazo y es muy emocionante».

Silvia Abril ha reconocido que guarda una nariz de payaso como amuleto, mientras Buenafuente ha dicho que la suerte hoy se la dará su hija que está viendo la gala.

La presentadora y humorista ha destacado «Carmen y Lola», «Todos lo saben» y «El reino» entre sus favoritas, mientras Buenafuente ha valorado que este año haya «cierto cine independiente que ha cogido foco», algo que considera que «está muy bien, porque pelis que parecían pequeñas se han hecho gigantes».