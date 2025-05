Soziedad Alkoholika, Narco, Talco y Biznaga, en la segunda edición del Pirata Festival

LA VERDAD Murcia Martes, 6 de mayo 2025, 00:58 Comenta Compartir

Tras una exitosa primera edición que congregó a más de 10.000 personas, el Pirata Festival regresa a Murcia este 2025 «con fuerzas renovadas y una propuesta aún más ambiciosa», según la organización.

El festival celebrará su segunda edición los próximos 10 y 11 de octubre en el nuevo Espacio Norte, situado junto al Estadio Enrique Roca.

Durante dos jornadas, el recinto acogerá a doce artistas y bandas de primer nivel que representan lo mejor del rock, punk, mestizaje y rap del panorama nacional. El cartel de esta edición lo componen grupos de la talla de Soziedad Alkoholika, Narco, Talco, Iseo & Dodosound, Lágrimas de Sangre, Los de Marras, Biznaga, Green Valley, Sons of Aguirre & Scila, El Último Ke Zierre, En Tol Sarmiento y Me Fritos and the Gimme Cheetos. Con esta potente alineación, el festival consolida su apuesta por la música con mensaje, el talento estatal y la diversidad sonora, en un entorno preparado para vivir una experiencia inolvidable.

Precio de salida, 25 euros

Las entradas para el Pirata Murcia Festival 2025 se pusieron a la venta ayer a las 12 horas en la plataforma Compralaentrada.com, con un precio de lanzamiento de 25 euros, que irá aumentando progresivamente conforme se vayan agotando los tramos promocionales.

El Pirata Murcia Festival promete superarse en todos los sentidos.