Roberto Musso: «El teatro del absurdo nos sirvió para escribir canciones»

Para Roberto Musso (Montevideo, 1961), voz, guitarra y letrista del grupo Cuarteto de Nos, una puerta es más compleja de lo que aparenta. La banda ... con más de 45 años de trayectoria hace escala por primera vez en Murcia el 12 de septiembre (22 horas, Sala Mamba), dentro de una gira internacional por su ultimo disco, 'Puertas'. «Somos dos guitarras eléctricas, bajo, sintetizador y batería, y nuestra puesta en escena tiene mucho que ver con la parte surrealista de las nuevas canciones», adelanta Musso, al teléfono desde Montevideo. El nuevo trabajo narra en ocho canciones, ocho historias, y a través de ritmos 'funk' y 'rock garage', un viaje por los sueños a la vez que introspectivo. Un viaje que la banda inició a principios de junio y que no parará hasta finales de año, pisando fuerte en escenarios como el estadio del Club Ferrocarril Oeste de Buenos Aires, donde esperan a 35.000 personas. En España tocarán en escenarios más pequeños, y, según Musso, «se disfruta bárbaro».

-Han pasado por España en cuatro giras, pero es la primera vez que visitan Murcia ¿Qué traen?

-Llevamos unos cuantos años que estamos siendo más seguidos por España, sobre todo después de la pandemia. Nos definimos en nuestras redes como una banda de rock rara, nuestra propuesta es rock alternativo y letras que conectan con la gente en un vínculo muy fuerte. Y lo que nos tiene de visita es una gira larguísima, que nos llevará a Murcia en septiembre. Vamos mucho por Madrid, Barcelona y Valencia, pero este año además acudimos a lugares nuevos.

-En la nueva gira entraremos en 'Puertas', su nuevo disco.

-Sí. Suena un sustantivo muy simple, pero nos gustó su carga simbólica. Sobre todo con la canción 'Puertas', pues representa ese correlato entre las decisiones personales que toma cada uno como ser humano y que, en definitiva, son las que moldean nuestra existencia. A través de las puertas se va haciendo un paralelismo: a veces no se han abierto cuando sí pensábamos que lo harían; puertas que nos negaron el derecho a entrar, puertas en las que habíamos entrado, no nos gustó lo que vimos y dimos un portazo para no volver...

-Al disco no le faltan temas que señalan con el dedo los vicios de nuestra época.

-La crítica social ha estado presente siempre en lo que me motiva para escribir. 'El perro de Alcibíades' habla de la tradicional bomba de humo para distraer con cuestiones que no importan, relatadas desde el personaje de este Alcibíades del siglo V a. C. en Atenas. 'Cara de nada' es la persona que está ya como aburrida, sobrepasada de todo lo que le ha tocado vivir y que queda en un estado moralmente vegetativo en el que ya nada le importa. Y está también 'Ganaron los malos', que habla de quiénes son los malos y quiénes los buenos en este mundo tan bipartidista en todos los aspectos: políticos, sociales, culturales... ¡Hasta deportivos!

-¿Se trata de una advertencia a la juventud?

-Si uno repasa la historia del cuarteto, la gente siempre nos ha conocido en una etapa muy joven de sus vidas y hoy no es la excepción. Sí pasa que somos cada vez más veteranos y se hace más grande la brecha generacional. Aun así, tengo una hija de 14 años e intento recoger aquello por lo que está pasando. Nunca pienso a quiénes van dirigidas las canciones. El día que lo haga se acabará la magia. Me da la impresión de que lo puedo echar todo a perder rápidamente.

-También conecta con un público internacional y no solo hispanohablante.

-Con el Cuarteto hemos tenido un crecimiento paulatino. No hemos sonado mucho en el 'mainstream', pero vendemos muchos tickets. Hay productores que se asombran de que otros artistas con un perfil más alto vendan, de repente, menos entradas que el Cuarteto. En los países que no son hispanohablantes nos pasa que el concepto del Cuarteto no se capta al cien por cien porque las canciones tienen mucho de juego con el lenguaje, que a mí me encanta. Soy un apasionado del español: de las rimas, los antónimos, los sinónimos...

-¿Qué temáticas nuevas introduce 'Puertas'?

-El disco anterior, Lámina 11, salió con el sello indeleble de la pandemia porque lo compusimos en medio de la cuarentena. Tenía mucho que ver con el tema psicológico de cada uno; con el encierro, con el bombardeo de información, las teorías conspiranoicas. Acá fue un poco más a lo simbólico y filosófico. Canciones como 'El cuarto de Nico', por ejemplo. Nico nunca aparece, pero uno va viendo cómo los objetos hablan y describen la personalidad de este muchacho.

Fuentes surrealistas

-El Manifiesto Surrealista cumplió un siglo el año pasado, mientras grababa el disco, que contiene referencias a los sueños.

-Desde muy jóvenes, tanto yo como el resto del grupo empezamos a consumir obras de teatro a principios de los 90 en Uruguay, como 'La cantante calva', de Eugène Ionesco, y 'Esperando a Godot', de Samuel Beckett. Referencias que nos sirvieron después para escribir canciones. De hecho, están cargadas de ese tipo de personajes que no sabés quiénes son o no aparecen y quedas sobrevolando un aura de misterio que tiene un montón de cosas del surrealismo, tanto teatral como pictórico.

-Incluso una de sus canciones se podría considerar una obra de este movimiento.

-Con 'El Camello Patagónico' ocurre que es una pintura surrealista de un autor obviamente desconocido, de un cuadro que ni siquiera se sabe si alguna vez fue pintado. La canción va describiendo los componentes que tiene mezclado con otras referencias, que también retrotraen al toro del 'Guernica' y a escritores como Cortázar o Borges.

-¿Cuál será la apuesta de la banda para sorprender en Murcia?

-En nuestro concierto trataremos de mantener un equilibrio entre las propuestas de los últimos años y lo nuevo. Somos bastante conservadores en el 'set list' porque tenemos un 'show' muy armado, con momentos que están bien buenos. Aunque, por ejemplo, en la presentación de la gira en Santiago de Chile, estrenamos cinco canciones y las cantaban 15.000 personas como si fueran de toda la vida. Así que, para la gente que nos ve por primera vez, ¡no se lo pierdan!