Los integrantes de Cuarteto de Nos: Topo (guitarra), Roberto Musso (líder, voz y guitarra), Alvin (batería) y Santiago Marrero (teclados).
Líder de la banda Cuarteto de Nos

Roberto Musso: «El teatro del absurdo nos sirvió para escribir canciones»

Los uruguayos actuarán por primera vez en Murcia el 12 de septiembre en la Sala Mamba, en una gira por el viejo y el nuevo mundo con motivo de su último disco, 'Puertas'

Alberto Alcázar

Murcia

Jueves, 21 de agosto 2025, 00:26

Para Roberto Musso (Montevideo, 1961), voz, guitarra y letrista del grupo Cuarteto de Nos, una puerta es más compleja de lo que aparenta. La banda ... con más de 45 años de trayectoria hace escala por primera vez en Murcia el 12 de septiembre (22 horas, Sala Mamba), dentro de una gira internacional por su ultimo disco, 'Puertas'. «Somos dos guitarras eléctricas, bajo, sintetizador y batería, y nuestra puesta en escena tiene mucho que ver con la parte surrealista de las nuevas canciones», adelanta Musso, al teléfono desde Montevideo. El nuevo trabajo narra en ocho canciones, ocho historias, y a través de ritmos 'funk' y 'rock garage', un viaje por los sueños a la vez que introspectivo. Un viaje que la banda inició a principios de junio y que no parará hasta finales de año, pisando fuerte en escenarios como el estadio del Club Ferrocarril Oeste de Buenos Aires, donde esperan a 35.000 personas. En España tocarán en escenarios más pequeños, y, según Musso, «se disfruta bárbaro».

