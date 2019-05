Alicia Morote: «Quiero hacer brillar mi propia voz» La compositora Alicia Morote, ayer, en el interior de El Rincón de Momo, en Murcia. / GUILLERMO CARRIÓN / AGM La murciana cierra un gran año con el premio en Cannes por su trabajo en 'Dolor y gloria' con Iglesias, después de estar nominada a los Goya, con Palomares, y a los Max PEPA GARCÍA Sábado, 1 junio 2019, 00:52

«Aunque suene un poco utópico o bohemio, desde que era cría supe que quería dedicarme a componer. O ser directora. Quería hacer algo grande con la música», asegura Alicia Morote (Murcia, 1988), compositora y arreglista de piezas para cine, televisión, radio y videojuegos, que celebra estos días el premio Cannes Soundtrack 2019 a la mejor banda sonora original en el Festival de Cannes para Alberto Iglesias por la música de 'Dolor y gloria', de Pedro Almodóvar. No en vano, la murciana Alicia Morote se ha convertido en una habitual del equipo del compositor vasco desde que, en 2015, formara parte de él, merced a su brillante currículo y a una entrevista personal, en 'Ma Ma', de Julio Medem. «A raíz de eso, me hice con un pequeño nombre como compositora joven, en lo que Alberto Iglesias tiene mucho que ver porque es un hombre muy grande en la industria cinematográfica», afirma agradecida. Y añade que, «aunque el premio de Cannes es de Alberto, para mi carrera es un logro enorme que me está abriendo puertas y dando mucha visibilidad. Y, por supuesto, es un orgullo que mi nombre figure en Cannes».

Empezó a tocar el piano por su cuenta y, con 6 años, ya componía pequeñas piezas, justo cuando comenzó sus estudios de grado medio en el conservatorio de Murcia: «Un profesor me animó a seguir haciéndolo», le recuerda agradecida.

Con 18 años, Alicia, impulsada por la inercia del resto del mundo, compaginó su carrera musical con la de Filología Inglesa. «Viví una crisis, porque yo quería hacer música. Así que decidí dejarme la Filología y me lancé a por todas en la música, consciente de que era una elección complicada». A base de codos y de darle a la tecla, acabó el grado medio y consiguió la primera plaza para entrar al Real Conservatorio Superior de Música de Madrid para estudiar Composición, donde se graduó en 2014 con matrícula. Una beca en el Berklee College of Music de Valencia terminó de redondear sus credenciales y de abrirle puertas.

-¿Cómo recibió su familia su apuesta por una carrera artística?

-En mi casa siempre se ha visto como algo serio, pero, tanto antes como ahora, existe esa preocupación acerca de cómo me voy a mantener con esto. Porque, al final, es un mundo complicado y, a veces, no se valora tanto el arte y no se paga bien. Pero mi familia siempre me ha apoyado.

-¿Cómo llegó a la música de cine, televisión y videojuegos?

-Siempre me ha encantado la música de cine, porque me gusta la música romántica y posromántica de la que bebe el cine; esos colores orquestales de las composiciones de finales del XIX y la riqueza y cromatismo de las bandas sonoras de Disney. Siempre me ha encantado la de 'El jorobado de Notre Dame', de Alan Menken: completa, adulta, de música grandiosa para orquesta y coro; fantástica, espectacular... Pero una de mis favoritas es la de 'Psicosis', Bernard Herrmann, con mucha carga dramática y mucha potencia.

Aprender de los mejores

Encargada de hacer, «principalmente, las partituras y el material para la orquesta, los músicos y el director de orquesta para que puedan grabar sin perder un segundo, porque en cualquier producción de cine el tiempo es oro», considera que trabajar con Alberto Iglesias -compositor de cabecera de Almodóvar, Medem y Bollaín, y tres veces candidato a los Oscar, entre otras cosas- es «una suerte, un gran aprendizaje, porque todo el proceso lo tiene superorganizado y los pasos muy bien marcados. He aprendido a organizarme como compositora, a saber qué es lo primero que hay que hacer, cómo hay que trabajar con el director y cómo hay que hacer un buen material para los músicos. He sido capaz de absorberlo para mi propio trabajo».

Sin duda, Alicia Morote saca partido de sus maestros, como ya lo hizo siendo una niña para cumplir su sueño infantil: «Vivir de lo que me gusta, sin tener que trabajar en otras cosas para comer y pagar el alquiler», y se siente afortunada por ello.

La compositora murciana, que ahora ha vuelto a vivir en Murcia, «para estar cerca de mi gente y mi familia con las ventajas de estar en una ciudad pequeña», también ha tenido la «gran suerte» de trabajar con el compositor Iván Palomares, nominado en los últimos Goya por su trabajo de 'En las estrellas', en el que también trabajó Alicia Morote. «Fue compañero mío en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid».

Pendiente de empezar a componer la música para una serie de televisión en Alemania, trabaja mientras como informática digital en un proyecto de la Film Symphony Orchestra, «algo menos creativo», y vive con la maleta hecha, y el teléfono y el correo electrónico a mano para mantener el contacto con jóvenes realizadores con quienes agrandar su sueño y llevarlo un paso más allá. «Quiero crecer todavía más, llegar más lejos y, quizá, solamente componer. Me gusta mucho mi trabajo de arreglista, pero yo tengo mi voz como compositora y quiero mostrarla más aún y hacerla brillar mucho». Lo dice y recuerda, satisfecha, la que considera «una grandísima experiencia profesional. Realicé la orquestación y la producción musical del álbum 'Maldita Sinfónica' de Maldita Nerea junto a la Orquesta Sinfónica de la Región, donde conocí a gente increíble y he hecho muchísimos contactos en el mundo de la música (Sony Music, Warner Music...), que espero que vayan dando sus frutos».

Además, recuerda que su paso por el máster en composición para cine, televisión y videojuegos del Berklee College of Music (Valencia) le permitió componer la banda sonora del videjuego 'Bailando un tesoro', del Ballet Nacional de España, «un trabajo muy bonito para el que compuse música española con un toque cinematográfico», explica sobre la herramienta educativa que se presentó en octubre pasado.

Un trabajo compositivo que se suma al de 'Rainroad The Musical', por el que fue candidata a los premios Max de las Artes Escénicas 2018 en las categorías de Mejor Espectáculo Musical y Mejor Autora Revelación, que firmó junto a sus hermanas Mercedes y Blanca y a María González de Paz. «Un espectáculo visual que se estrenó en Murcia en 2017 y fue una gran experiencia de aprendizaje. Ahora vamos a moverlo fuera de España», adelanta.

-¿Cuál es la mejor banda sonora: la que te conduce pero pasa desapercibida o la que destaca?

-Hay dos vertientes de pensamiento en eso. Lo que ahora se lleva es la música que se esconde detrás de la imagen, que la impulsa desde la sombra. Yo siempre he sido de lo contrario, de la música que levanta la película por su propia grandiosidad, como la de John Williams en 'ET'. Aunque siempre depende de lo que te pida el director. Hay algunos que flipan con la música y otros que te piden que hagas algo más pequeño.