Chopin reúne al talento joven Pedro y Pilar Valero, promotores de 'Chopin. El poeta del piano' (centro), con los músicos José A. Candel y José V. Riquelme. / VICENTE VICÉNS / AGM Dieciséis pianistas de la Región graban un disco con obras del compositor polaco que se podrá adquirir esta semana con 'La Verdad' ROSA MARTÍNEZ Martes, 20 noviembre 2018, 02:43

'Chopin. El poeta del piano' es la carta de presentación para muchos de los músicos que aparecen en los créditos del doble CD que, con este nombre, la Asociación Pro Música de Molina de Segura tiene previsto presentar el próximo viernes. Se trata de un proyecto musical impulsado por los pianistas Pedro y Pilar Valero que cuenta con dos objetivos claros: difundir la música clásica y dar a conocer el talento de los jóvenes murcianos.

Esos son los propósitos con los que hace un año estos dos hermanos, profesores del Conservatorio Superior de Música de Murcia y miembros fundadores de la Asociación Pro Música de Molina, empezaron a levantar la producción de una grabación que pudiera servir a sus alumnos y exalumnos para darse a conocer. El resultado es este álbum sobre el reconocido compositor polaco Frédéric Chopin, que los lectores de 'La Verdad' podrán adquirir el próximo fin de semana (viernes 23, sábado 24 y domingo 25) abonando cincuenta céntimos junto a su ejemplar del periódico. En él se incluyen obras muy variadas que abarcan, apuntan Pilar y Pedro Valero, toda la trayectoria artística del célebre creador, considerado «uno de los padres de la técnica de piano».

- Doble CD Título: 'Chopin. El poeta del piano'. A la venta, viernes, sábado y domingo próximos por solo 0,50 euros con 'La Verdad'. Intérpretes: Paula Linde, Jorge D. Jacobo, José Alberto del Cerro, Cristian Martínez, Bernardo Amor, Alejandro Rubio, José Vicente Riquelme, Naira Perdu, Jorge Duarte, Alberto Picó, Javier Duarte, Almudena González, José A. Candel, Rocío Gil, Vicente Prieto y Arturo Ruiz. Colaboraciones: Ayuntamiento y Concejalía de Cultura de Molina de Segura, Teatro Villa de Molina, Iberpiano y El Señor Guindilla. Diseño y fotografía: Marta Alburquerque y David Prieto. - Recital Cuándo y dónde El viernes 23, a las 21.00 horas, en el Teatro Villa de Molina de Segura. Abonados a Pro Música Molina de Segura, gratuito; no abonados, 9 euros.

Grabado en diciembre del pasado año, la publicación del disco, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento, la Concejalía y el Teatro Villa de Molina de Segura, va acompañada de un recital de piano que tendrá lugar este viernes en el principal escenario molinense.

El Teatro Villa de Molina acogerá el viernes un recital que servirá para presentar el trabajo discográfico

En él intervendrán siete de los dieciséis músicos que han participado en la grabación del disco, además de otros dos intérpretes, quienes tocarán ante el público otras tantas piezas de Chopin. El concierto, gratuito para los abonados de Pro Música de Molina (el precio de las entradas para los no abonados es de 9 euros), contará así con las actuaciones de los jóvenes pianistas Francisco Javier Birruezo, con la pieza 'Estudio Op. 10 n 3'; Alberto Picó ('Balada Op. 38'); Rocío Gil ('Balada Op. 47'); Paula Linde ('Fantasía Op. 49'); Javier Duarte ('Estudio Op. 10 n 9'); Jorge Duarte ('Estudio Op. 25 n 10'); Jorge David Jacobo ('Polonesa Op. 53'); Pablo Gil ('Estudio Op. 25 n 12'); y José Vicente Riquelme ('Sonata Op. 58').

«En la Región, y en concreto en Molina, hay mucho talento», dice Pilar Valero

«Una de las prioridades de Pro Música -asegura Pilar Valero- es ayudar a los jóvenes a darse a conocer e impulsar así sus carreras. El mercado de la música es difícil y, esto supone una buena oportunidad para ellos», añade la pianista, quien destaca igualmente el carácter divulgativo de esta grabación. «Cada vez menos jóvenes acuden a los conciertos, a pesar de que nosotros en la asociación tenemos un alto porcentaje de socios, por ello nuestra intención con este álbum era también acercar al público la música clásica», reconoce Pilar Valero.

El porqué del compositor polaco lo explica su hermano Pedro: «La música de Chopin es perfecta a nivel técnico pero también muy emotiva», y eso, añade Pilar, «hace que llegue a todo el mundo». Hace unos años, ambos impulsaron otra grabación, dedicada esta a Beethoven. Recogía, recuerdan, todos los conciertos de piano y orquesta del creador alemán, y fue, añaden, «un producto cultural sin precedentes en el que colaboró mucha gente», además de «una experiencia muy buena».

«Un disco -apunta Pilar Valero- es muy importante para un intérprete porque la música en directo es un arte efímero, y una grabación deja un documento sonoro que permanece». En este álbum han participado alumnos de los últimos cursos de los conservatorios de música de Murcia y Molina de Segura, además de antiguos estudiantes que ya han finalizado su carrera, como son los casos de José Antonio Candel y José Vicente Riquelme, actualmente docentes en los conservatorios de música de Lorca y Murcia.

Aprendizaje

«Con este tipo de proyectos se aprende muchísimo, sobre todo porque, como jóvenes pianistas, estamos acostumbrados al ámbito académico y concertístico pero no a una grabación», afirma Riquelme. Para él este álbum ha sido «un reto»: «Nos hemos puesto en la piel de los grandes intérpretes», asegura, al tiempo que le ha permitido «profundizar más en las obras». «Aunque Chopin es tremendamente conocido, su música no está tan presente», cree el pianista, quien confía en que este álbum ayude también a difundir más su obra.

Para José Antonio Candel, grabar un álbum como este es «una oportunidad de promoción». Chopin, reconoce, es un autor que le «encanta» y que había estudiado anteriormente, al igual que el resto de compañeros de grabación; no obstante, «tocar para el público en directo no es lo mismo que hacerlo para una grabación». El nivel de exigencia, matiza Pilar Valero, es mayor, porque no hay margen de error, y el piano tiene que sonar «perfecto». «Tienes que sacar lo mejor de ti mismo», agrega el joven intérprete.

El resultado de todo este trabajo ha sido «un disco muy homogéneo en el que se ha conseguido -describe Pedro Valero- una sensación de unidad que era difícil de conseguir por la variedad de obras y por el amplio número de músicos que participaban en el proyecto. En ese sentido era un desafío» que han logrado superar.

Todas la piezas del disco, repartidas en un doble CD, están grabadas en el Teatro Villa de Molina con el apoyo técnico de Javier Desiderio. Con él, tanto Pilar como Pedro Valero esperan que el público pueda descubrir a «los buenos intérpretes de esta Región y, en concreto, de Molina de Segura», donde, dicen, «hay mucho talento». También, que «la gente ame más la música de Chopin».