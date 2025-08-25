La OJRM comienza el curso con Chaikovski y Dvoràk en el Villegas

LA VERDAD Lunes, 25 de agosto 2025, 23:57 Comenta Compartir

La Orquesta de Jóvenes de la Región de Murcia será la encargada de abrir la nueva temporada 2025-2026 de conciertos del Auditorio Regional Víctor Villegas el próximo 5 de septiembre, a las 20.00 horas –entradas a la venta por 5 euros– interpretando a Chaikovski y Dvoràk.

Los músicos actuarán bajo la dirección del maestro Manuel Hernández Silva, quien defenderá un programa dedicado a la música de compositores del este de Europa. En concreto, la OJRM ofrecerá las dos caras del romanticismo de finales del siglo XIX: una, la de Chaikovski, con toda la expresividad y carga sentimental de la época y otra, la de Antonin Dvoràk, con el aliciente del elemento nacionalista que incorpora colores y melodías de origen popular. Del primero, la formación interpretará el 'Concierto para violín', que tendrá como solista al francés Amaury Coeytaux, uno de los violinistas más destacados de su generación. A continuación, los jóvenes músicos abordarán la 'Sinfonía Nº 9. Del nuevo mundo', obra cumbre del sinfonismo, escrita por Dvorak en 1893, durante su estancia en Nueva York.