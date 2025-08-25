La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Concierto ofrecido en el Museo Siyâsa.

Música de alto nivel en el XVII Encuentro Internacional de Música de Cieza

Claudio Caballero

Claudio Caballero

Lunes, 25 de agosto 2025, 11:59

El XVII Encuentro Internacional de Música de Cieza concluyó este domingo con una propuesta innovadora en el Museo Siyâsa. Cuarenta jóvenes alumnos, organizados en cuartetos y quintetos, ofrecieron un concierto itinerante que se desarrolló en diferentes salas del espacio expositivo.

La directora artística, la pianista Caridad Galindo, indicó que el encuentro cumplió con su objetivo de formar musicalmente a los participantes, con profesores de máxima cuantificación y experiencia internacional, todo ello garantizando un seguimiento y una atención individualizada y de calidad. También se fomentó la participación en grupos de cámara y orquesta.

El cuadro de profesores estuvo integrado por los violinistas Wibert Aerts y Emilio Fenoy, los violas Paul de Clerck y Cecilia Bercovich, los violonchelistas Lorenzo Meseguer y María Martínez, la flautista Valerie Debaele, el oboísta Sylvain Cremers, el trompa Jean-Pierre Dassonville, el acordeonista Philippe Thuriot y los pianistas Álvaro Rubio y Caridad Galindo.

La actividad contó con el apoyo de la Concejalía de Museos, cuya titular, María Turpín, se enorgulleció porque la ciudad de Cieza «cuente con un evento de extraordinaria calidad cultural gracias a la ciezana Caridad Galindo, excelente profesora que ejerce su profesión en Europa». El programa contó además con tres conciertos gratuitos celebrados durante la semana, organizados por la Asociación Cultural Sostenuto. En Siyâsa, el acontecimiento reunió a decenas de asistentes, que pudieron escuchar las distintas interpretaciones musicales mientras recorrían estancias como la sala arqueológica, el nivel 1 con la reproducción de las casas andalusíes o el patio central del museo.

