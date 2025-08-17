Murcia será punto de encuentro de sellos discográficos independientes El 27 de septiembre, coincidiendo con el Día Mundial del Turismo y el 1.200 Aniversario de la Ciudad de Murcia, se celebrará la primera edición de La Disquera

En el Cuartel de Artillería se conocerán lanzamientos y propuestas discográficas de más de 10 sellos.

LA VERDAD Domingo, 17 de agosto 2025, 08:16 Comenta Compartir

La Disquera, en su primera edición, pretende ser un micro festival y encuentro de sellos discográficos independientes en Murcia y sellos independientes nacionales invitados, que se anunciarán en próximas fechas, con el objetivo de ser escaparate de nuevas propuestas musicales, últimos lanzamientos, firmas de discos y muestra de showcases de directo, abierto al público. Los sellos nacionales invitados serán de distintas partes de España.

Contará, además, según avanzó Claudia Orellana (Son Buenos), con un encuentro para el networking con industria musical nacional del sector discográfico, distribuidoras, 'music supervisors', así como charlas y encuentros exclusivos. El sello independiente en la industria musical es, explica Orellana, una empresa discográfica que no está afiliada a una de las grandes multinacionales. Generalmente, los sellos independientes son más pequeños, operan con presupuestos más reducidos, garantizan la independencia creativa, la aparición de propuestas y la supervivencia de muchos proyectos que no entran en los objetivos comerciales de las grandes compañías.

«Los sellos independientes han sido los responsables de las escenas musicales locales en toda España y el inicio de la escena emergente nacional en la música. En la Región de Murcia se ha podido constatar que vivimos una época de sentimiento de pertenencia a un objetivo común, a una escena reconocible y a un ambiente más de colaboración que de competencia», expone Orellana, dedicada desde Murcia al desarrollo y promoción de talento artístico desde 2008.

El sábado 27 de septiembre, en el Cuartel de Artillería de Murcia se podrán conocer lanzamientos y propuestas discográficas de más de 10 sellos independientes, con 12 horas de música en directo, en formato 'showcase', en dos escenarios, charlas inspiradoras, citas profesionales, firmas de discos, mercado de discos y merchandising que potenciarán el encuentro y el descubrimiento. Además, participarán dos artistas invitados del CreaMurcia.

El mercado de sellos discográficos murcianos y nacionales ofrecerá un paseo entre estands expositivos con las últimas novedades discográficas, así como venta de discos y merchandising de los artistas de cada sello.

Charlas inspiradoras

Cada uno de los sellos discográficos invitados podrá formar parte de los 'showcases' y realizar acciones con los protagonistas de sus últimos lanzamientos. Pues habrá dos escenarios, uno acústico y otro eléctrico, desde las 12 del mediodía a las 00:00 horas.

Además, se celebrarán charlas inspiradoras y formativas de la industria musical, y encuentros con profesionales del sector. La organización corre a cargo de cinco sellos discográficos independientes murcianos, La Semilla, Hurrah!, Grabaciones Vistabella, Perdición y Son Buenos, que se han unido en un evento sin precedentes en el panorama musical, con la colaboración del Ayuntamiento de Murcia, el ICA Región de Murcia y SGAE.

Temas

Murcia

Música