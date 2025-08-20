La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Melody interpreta 'Esa diva' en la final de Eurovisión 2025. EP

Melody, última representante de España en Eurovisión, actúa en Cartagena

LA VERDAD

Miércoles, 20 de agosto 2025, 20:53

El ciclo Noches de Sal, que celebra este verano su quinta edición acoge este jueves el concierto de Melody. La actuación de la cantante sevillana tendrá lugar en el auditorio Paco Martín del Parque Torres, con la producción de Crash Music y Raw Music. La apertura de puertas se realizará a las 21.00 horas y el concierto arrancará a las 22.00 horas. Las entradas a la venta en 'entradas.crashmusic.es'.

El concierto de la última representante de España en Eurovisión estará protagonizado por una mezcla de pop, flamenco y ritmos latinos. La cantante y compositora cuenta con una sólida trayectoria que comenzó desde niña y que ha sabido reinventar.

A Melody, le seguirá este viernes la de Belter Souls. Bajo la dirección del músico murciano Pablo Torres la agrupación está formada por un elenco de polifacéticos cantantes formados también en otras disciplinas musicales y estudios de arte dramático, informó el Ayuntamiento de Cartagena.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La infección cutánea que se dispara en verano: «Se ha contagiado toda la familia»
  2. 2 Mari Carmen Moreno deja la alcaldía de Águilas y abandona la política: «Me voy como vine: con mi bolso y sin nada material dentro»
  3. 3 Así es la villa de Cabo de Palos que se ha colado en el ranking de las casas más caras a la venta en España
  4. 4 Dos arrestadas por agredir a un médico, un celador y un vigilante de seguridad en Cieza
  5. 5 La incursión nocturna de unos jabalíes pone en guardia a los vecinos de Nueva Cartagena
  6. 6 Encuentran nuevos ejemplares sin censar de nacra en el Mar Menor
  7. 7

    La dimisión de Moreno marca un «fin de ciclo total» para una generación de dirigentes del PSOE: «Nos han cuidado poco»
  8. 8 Recomiendan no beber agua del grifo en dos urbanizaciones de Murcia por analíticas ligeramente anormales
  9. 9 Un hombre mata en Avilés a la dueña de la casa en la que vivía de alquiler
  10. 10 Los gastos que no incluye la Tarjeta Sanitaria Europea: consulta el listado antes de viajar al extranjero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Melody, última representante de España en Eurovisión, actúa en Cartagena

Melody, última representante de España en Eurovisión, actúa en Cartagena