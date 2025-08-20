Melody, última representante de España en Eurovisión, actúa en Cartagena

LA VERDAD Miércoles, 20 de agosto 2025, 20:53 Comenta Compartir

El ciclo Noches de Sal, que celebra este verano su quinta edición acoge este jueves el concierto de Melody. La actuación de la cantante sevillana tendrá lugar en el auditorio Paco Martín del Parque Torres, con la producción de Crash Music y Raw Music. La apertura de puertas se realizará a las 21.00 horas y el concierto arrancará a las 22.00 horas. Las entradas a la venta en 'entradas.crashmusic.es'.

El concierto de la última representante de España en Eurovisión estará protagonizado por una mezcla de pop, flamenco y ritmos latinos. La cantante y compositora cuenta con una sólida trayectoria que comenzó desde niña y que ha sabido reinventar.

A Melody, le seguirá este viernes la de Belter Souls. Bajo la dirección del músico murciano Pablo Torres la agrupación está formada por un elenco de polifacéticos cantantes formados también en otras disciplinas musicales y estudios de arte dramático, informó el Ayuntamiento de Cartagena.

