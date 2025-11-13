Ismael Serrano actuará en Murcia junto a la Orquesta Sinfónica de la Región El artista madrileño presentará su álbum 'Sinfónico', acompañado por 40 músicos que serán dirigidos por Jacob Sureda en el Victor Villegas

El concierto del cantautor madrileño Ismael Serrano se celebrará este sábado 15 de noviembre a las 21.00 horas, en el Auditorio Víctor Villegas, acompañado por la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia. El espectáculo, incluido en la gira que le ha llevado por buena parte de España y Latinoamérica, servirá para presentar su álbum 'Sinfónico', un proyecto que publicó en 2024 junto al arreglista y director de orquesta Jacob Sureda, quien estará al frente de los músicos murcianos.

El álbum recoge algunas de las canciones más emblemáticas de la carrera de Serrano, incluyendo 'Papá, cuéntame otra vez', 'Ana', 'Sucede que a veces', 'Vértigo o 'La llamada', entre otras, reinterpretadas en un formato sinfónico, en el que el cantante se acompañará de más de 40 músicos sobre el escenario.

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, indicó que «nuestra Orquesta Sinfónica vuelve a mostrar su versatilidad en un concierto en el que se sale de la etiqueta de intérpretes de música clásica. De hecho, es una de las formaciones más reclamadas del panorama sinfónico español para este tipo de proyectos que la acercan a otros tipos de públicos».