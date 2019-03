La escena musical de la Región, protagonista en 'Un país para escucharlo' La artista Road Ramos interpreta junto al cantante de Varry Brava, Óscar Ferrer, la canción de Farmacia de Guardia 'Ella es demoledora'. / LV Viva Suecia, Varry Brava, Crudo Pimento, Second, Diego Cantero, Road Ramos, Al Dual, Miguel Bañón y Kuve participaron en el programa que presenta Ariel Rot LA VERDAD Murcia Miércoles, 20 marzo 2019, 13:52

La Región de Murcia fue protagonista este domingo en el programa de La 2 'Un país para escucharlo', presentado por al artista Ariel Rot. Para esta ocasión, el argentino estuvo acompañado por Carlos Tarque y contó con la colaboración de bandas murcianas como Viva Suecia, Varry Brava, Crudo Pimento y Second, además de cantantes como Diego Cantero, Road Ramos, Al Dual, Miguel Bañón y Kuve.

El programa, que arrancó con Tarque y Ariel Rot cantando 'Me estás atrapando otra vez', recorrió la calles del centro de Murcia al ritmo de 'La sopa fría' hasta llegar a la plaza Cardenal Belluga, donde esperaban los integrantes de Viva Suecia. Junto a ellos, repasaron la eclosión musical que ha vivido la Región en los últimos años.

El Puente Viejo y el Teatro Romea fueron algunos de los enclaves que el programa visitó junto a Diego Cantero y Varry Brava, respectivamente. Después de que el cantante de Funambulista interpretara 'La vida de antes' y Road Ramos se subiera al escenario del Romea junto a Varry Brava para rememorar el clásico de Farmacia de Guardia 'Ella es demoledora', el protagonismo pasó a Crudo Pimento y su particular forma de crear música.

En la recta final del programa, Ariel Rot y Tarque se reunieron con el rockero Al Dual, quien cantó 'What a tripe we lived' junto a Miguel Bañón. Además, no podía faltar una banda pionera como Second y la cantante Kuve, miembro de la Asociación MIM, que lucha por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en la industria musical.

Además, antes de despedirse de la Región, Carlos Tarque y M Clan se subieron a un escenario junto a Ariel Rot para despedir el programa al ritmo de 'Concierto Salvaje'.