El Cartagena Jazz Festival inaugurará el cartel de 2025 con Gustavo Santaolalla

El Cartagena Jazz Festival, organizado por el Ayuntamiento de Cartagena, celebrará su edición número 44 del 29 de octubre al 16 de noviembre. Consolidado como uno de los eventos de jazz más destacados del panorama musical nacional, contará con la participación del reconocido músico argentino Gustavo Santaolalla, quien presentará su gira 'Ronroco'. El concierto será el sábado 8 de noviembre a las 20 horas, en El Batel. Las entradas ya están a la venta en la web del festival (www.jazz.cartagena.es) y en la del auditorio (www.auditorioelbatel.es)

El reconocido multi instrumentista, compositor y productor musical argentino Gustavo Santaolalla llega a Cartagena tras su paso hace más de veinte años por La Mar de Músicas, para celebrar el 25 aniversario de su álbum emblemático 'Ronroco'. Con una destacada carrera que abarca desde la composición cinematográfica hasta la producción musical, Santaolalla ha dejado una marca indeleble en la industria de la música. Ganador de dos premios Oscar a la Mejor Banda Sonora Original en años consecutivos (2005 y 2006) por sus trabajos en 'Brokeback Mountain' y 'Babel', respectivamente, Santaolalla ha demostrado su habilidad única para crear composiciones que evocan emociones profundas y resuenan en la audiencia. Con con 2 Grammys, 19 Latin Grammys, 2 Baftas y 1 Golden Globe, informó el Consistorio.

El álbum 'Ronroco', que marcó un punto de inflexión en su carrera, cumplió 25 años en 2023 y el músico sigue celebrando el hito. Este disco no solo introdujo al mundo la magnífica musicalidad de Santaolalla, sino que también lo llevó a colaborar con destacados directores de cine. Desde su inclusión en 'The Insider' de Michael Mann, hasta su colaboración con Alejandro González Iñárritu en 'Babel' y Walter Salles en 'The Motorcycle Diaries', 'Ronroco' ha sido pieza clave en la narración cinematográfica. En los últimos años destacó su trabajo para las dos entregas del videojuego 'The Last of Us', así como su adaptacion homónima como serie de televisión de HBO.

