Xiluva Tomás, una de las voces de Belter Souls, en un concierto anterior.

Belter Souls recuerda a Lorca, Machado y Nino Bravo

La formación interpretará el espectáculo 'Mediterráneo' este viernes en el Auditorio Paco Martín de Cartagena, dentro del ciclo Noches de Sal

LA VERDAD

Jueves, 21 de agosto 2025, 22:59

Tras ocho años de trayectoria focalizados en la interpretación de la música de raíz afroamericana, Belter Souls, que destacó por la originalidad de sus arreglos basados en la armonía vocal y el color característico de la música negra, el soul y el góspel, se reinventó al completo con el nacimiento de 'Mediterráneo' para llevar a cabo un estudio de su lengua materna, el castellano, a través de su extensa obra literaria y su cultura popular. 'Mediterráneo' es una producción donde, a través del característico sello musical propio de la compañía dirigida por el músico Pablo de Torres, se traza un viaje único por la historia de la canción y la literatura en castellano. El espectáculo se podrá disfrutar este viernes, a las 22.00 horas en el Auditorio Paco Martín del Parque Torres de Cartagena –entradas a la venta por 28 euros en crashmusic.es–.

Bajo la dirección escénica y la dramaturgia de Fran García (Ron Lalá, Ay Teatro...) en 'Mediterráneo', las voces de Belter Souls se ponen al servicio de la lengua española, fusionando los himnos de músicos como Serrat, Nino Bravo, Rocío Jurado o Rosalía con los textos de Machado o Lorca. 'Mediterráneo' traza también un viaje entre España y Latinoamérica, revisando a autores del otro lado del Atlántico como Mercedes Sosa, Antonio Machín, Cortazar o Neruda.

En una producción donde la música es el perfecto vehículo para viajar por la historia de nuestro idioma, las canciones en castellano se reinventan de una novedosa manera, vistiéndose del color del soul, el gospel y la música negra a través de una moderna y preciosista propuesta que aúna lo tradicional y lo contemporáneo.

