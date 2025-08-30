La banda murciana El Otro Paraíso presenta su primer álbum el 6 de septiembre

LA VERDAD Sábado, 30 de agosto 2025, 00:05 Comenta Compartir

La banda murciana El Otro Paraíso, formada por Marian Sanz, Pilar Aparisi, Taewon Choe y Jose Ángel Hernández, presenta en directo su primer trabajo discográfico con un concierto que tendrá lugar el sábado 6 de septiembre en la Sala Musik de Murcia, a partir de las 21.30 horas y con entradas en taquilla al precio de 10 euros (8 euros de forma anticipada en la web entradium). Su propuesta, que evoca el estilo de la música independiente de los años 90 (The Cranberries, La Buena Vida, The Breeders), ofrece una mirada que se mueve entre lo personal, la conciencia colectiva y la emoción. El álbum, titulado 'Cómo acabará este viaje', se compone de diez temas originales, compuestos en su mayoría por Marian Sanz, incluyendo también canciones de autoría compartida con Pilar Aparisi o David Jiménez. 'Cómo acabará este viaje', según sus propios creadores, «consiste en un recorrido que va de la herida a la luz con una mirada tanto personal como social y universal profundamente conectada con el presente».

