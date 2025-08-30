La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
El Otro Paraíso está formada por Taewon Choe, Pilar Aparisi, Marian Sanz y José Ángel Hernández. ROCKSTAR

La banda murciana El Otro Paraíso presenta su primer álbum el 6 de septiembre

LA VERDAD

Sábado, 30 de agosto 2025, 00:05

La banda murciana El Otro Paraíso, formada por Marian Sanz, Pilar Aparisi, Taewon Choe y Jose Ángel Hernández, presenta en directo su primer trabajo discográfico con un concierto que tendrá lugar el sábado 6 de septiembre en la Sala Musik de Murcia, a partir de las 21.30 horas y con entradas en taquilla al precio de 10 euros (8 euros de forma anticipada en la web entradium). Su propuesta, que evoca el estilo de la música independiente de los años 90 (The Cranberries, La Buena Vida, The Breeders), ofrece una mirada que se mueve entre lo personal, la conciencia colectiva y la emoción. El álbum, titulado 'Cómo acabará este viaje', se compone de diez temas originales, compuestos en su mayoría por Marian Sanz, incluyendo también canciones de autoría compartida con Pilar Aparisi o David Jiménez. 'Cómo acabará este viaje', según sus propios creadores, «consiste en un recorrido que va de la herida a la luz con una mirada tanto personal como social y universal profundamente conectada con el presente».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detectan retraso del desarrollo cerebral en niños expuestos al covid durante el embarazo
  2. 2 Detenido en Francia un implicado en la agresión de Torre Pacheco por saltarse orden de no salir de España
  3. 3

    Recta final para la estación del AVE en Murcia: estará concluida este año y entrará en servicio en 2026
  4. 4 Adif da el último empujón a la estación de Murcia y al soterramiento
  5. 5 Reabren el túnel de Ronda Norte en Murcia tras cerrarlo por la inundación de un carril
  6. 6

    El consejero Pedreño confirma la contaminación cruzada como origen de la salmonelosis en el Cavanna de La Manga
  7. 7 Desmantelado un narcopiso de gran actividad en Murcia
  8. 8

    Así se preparan los bomberos forestales de la Región de Murcia para los incendios: más de 250 al pie del cañón todo el año
  9. 9 Detenido tras robar y lanzar un perro a un menor en Cieza
  10. 10

    Otro trámite superado para ampliar la protección de la Fábrica del Salitre de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La banda murciana El Otro Paraíso presenta su primer álbum el 6 de septiembre

La banda murciana El Otro Paraíso presenta su primer álbum el 6 de septiembre