El montaje 'Cría Cuerdos', de Cía Deconné, arrasa en los Premios Azahar 2025 de artes escénicas

M. G. Murcia Miércoles, 15 de octubre 2025, 00:33 Comenta Compartir

La VIII edición de la Gala de los Premios Azahar de las Artes Escénicas de la Región de Murcia, organizada por MurciaaEscena, la Asociación de Empresas Productoras de Artes Escénicas de la Región de Murcia, coronó anoche el montaje 'Cría Cuerdos', de Cía Deconné, con seis galardones. En concreto, obtuvieron los premios en las categorías de Mejor Empresa o Diseño de Producción, Mejor Espectáculo de Teatro, Mejor Dirección Escénica para Pepe Galera y Javier Mateo, Mejor Intérprete Femenina Protagonista para Rocío Bernal por el papel de 'Carmen', Mejor Actriz Femenina de Reparto para Susi Espín por el papel de 'María Bellido' y Mejor Diseño de Iluminación para Jesús Palazón. 'Cría Cuerdos' estrenó este montaje sobre la identidad, sobre lo que abandonamos en el día a día, sobre quiénes somos y quiénes podríamos ser en febrero de 2024 en el Teatro Circo de Murcia.

En 'Cría Cuerdos' la tragedia toma el camino de la comedia y viceversa, con un reparto de lujo compuesto por Susi Espín, María Jesús Baeza, Javier Ruano y Rocío Bernal, con dramaturgia de Rocío Bernal, dirección de Pepe Galera y Javier Mateo. El diseño de iluminación y escenografía corre por cuenta de Jesús Palazón, el diseño de vestuario lo firma María Alemán, el diseño de espacio sonoro es obra de Javier Almela, y el diseño gráfico y audiovisual es de Twin Freaks Studio. Marina Ramos-Latrium se hizo cargo de la accesibilidad y la producción corresponde a Cía. Deconné. Un equipo que brilla, sobre todo, «por su calidad humana», destacaron todos los implicados.

'Cría Cuerdos' no partió como favorita, pues tenía 11 nominaciones frente a las 13 de 15 opciones que tenía Flexión Producciones por 'Cassandra o el elogio del fracaso'. Este montaje, finalmente, obtuvo cuatro premios: Mejor Diseño de Vestuario para Matías Zanotti, Mejor Escenografía para para Pulpas Studio, Mejor Espectáculo Musical o Lírico y Mejor Dramaturgia, Versión o Autoría Murciana para María Herrero Pagán. 'Cassandra o el elogio del fracaso' es un espectáculo a medio camino entre la ópera de cámara contemporánea y el teatro que ce centra en la historia del personaje mitológico de Cassandra, conocida por su don profético, pero también por el cruel castigo que recibió de Apolo: la maldición de que nadie creería sus vaticinios.

María Herrero logró la Mejor Dramaturgia, Versión o Autoría Murciana por la obra 'Cassandra o el elogio del fracaso', montaje con más opciones; al final se llevó cuatro

La gala estuvo conducida por la actriz Susi Espín, ganadora del Premio a Mejor Intérprete Femenina de Reparto por 'Cría Cuerdos', y Alejandro Rodríguez, nominado en la homónima categoría masculina. El premio de Honor de este año se otorgó a la emisora de radio Onda Regional «por su trabajo divulgativo de las artes escénicas de nuestra Región de Murcia», señaló Nacho Vilar, presidente de MurciaAEscena. Hubo dos menciones especiales para el Ballet Español de Murcia de las hermanas Carmen y Matilde Rubio.

El resto de premios fueron para 'Bobo', de Periferia Teatro, que ganó en dos categorías: Mejor Espectáculo Infantil o Familiar, y Mejor Música Original para Pedro Guirao. También fue reconocido Jesús Victoria por 'Historia de una muñeca abanadonada' de Teatro Silfo en la categoría de Mejor Espacio Sonoro, y David Terol, por 'Atleta' en 'Olympics' de Nacho Vilar Producciones & Yllana como Mejor Intérprete Masculino Protagonista. En la categoría de Mejor Intérprete Masculino de Reparto resultó ganador José Ortuño, por 'Olga' y 'Vershinin' de 'Las tres hermanas' de Arena Teatro y Elpreciodelpeine. Atentos a las programaciones de los teatros para volver a verlos en escena.