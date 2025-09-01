Las mejores citas de la 'vuelta al cole' cultural en la Región de Murcia Del B-Side y el Lemon Pop a encuentros musicales de nuevo cuño como el Murmullo Fest, en el Valle de Ricote, septiembre viene cargado con una programación en la que también destacan la apuesta por la comedia, con Murcia Sonríe, y el teatro, con el Festival Internacional de Molina de Segura

El verano no termina hasta que lo dice el calendario, allá por el 22 de septiembre. Pero esa sensación de despedida siempre se anticipa unos días antes, colándose como el cliente que solo lleva una cosita en la fila de la caja del supermercado, cuando se acaba el mes de agosto. Y, con el final de agosto, también llega el final de las vacaciones para una inmensa mayoría de familias, que ahora tienen que hacer frente a la inevitable vuelta a la rutina en las ciudades, con el complemento añadido que supone la vuelta al cole de los más pequeños de la casa. Pero la agenda cultural en la Región de Murcia, que ha mantenido el tipo durante el verano con una buena oferta de conciertos y festivales, continúa ofreciendo durante el mes de septiembre una buena excusa para sobrellevar de la mejor manera posible el llamado síndrome postvacacional. Música, teatro, comedia y literatura, de Murcia a Cartagena pasando por Lorca y Molina de Segura como puntos neurálgicos del bullicio cultural, componen el grueso de la programación para las próximas semanas.

Los ciclos de conciertos que empezaron en mayo y junio -como el Murcia ON y Las Noches del Malecón- dan sus últimos coletazos este mes con buenas propuestas para rematar la faena, y a ellos se suman algunas citas musicales imprescindibles por estas fechas como el Lemon Pop y el B-Side. El festival musical por antonomasia de la Feria de Murcia, que este año cumple 29 ediciones, se celebra del 4 al 13 de septiembre consolidándose como un referente en la escena de la música independiente y alternativa a nivel nacional. Todas las actividades del Lemon Pop serán de acceso gratuito hasta completar aforo, excepto el concierto de León Benavente que cerrará el festival el sábado 13 en el Auditorio Murcia Parque. A León Benavente se suman en el cartel nombres como los de Cala Vento, Crocodiles, Al Dual, Los Bengala, Parquesvr, Carmesí, Tito Ramírez y Pieles Sebastian.

Pero el cartel que ha levantado pasiones este año, al menos en lo que a venta de entradas se refiere -no queda ni un solo boleto desde hace días- es el que ha presentado el B-Side, que se celebra el próximo fin de semana en Molina de Segura. Con Viva Suecia y los vallisoletanos Siloé como grandes reclamos, los conciertos del próximo 6 de septiembre se complementan con nombres muy atractivos para el público de este festival como Carlos Sadness y ElyElla.

Como no todo va a ser música, en Cartagena se celebran la semana siguiente, del 8 al 13, las Jornadas de Literatura Negra, Policiaca y de Misterio, que volverán a acercar este género a vecinos y visitantes en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy. Asimismo, durante todo el mes se desarrollan en el Castillo de Lorca y otros puntos de la ciudad las Jornadas Europeas de la Cultura Judía, cuyo objetivo es conocer la cultura judía a través de la literatura, la narración, la educación y la memoria, ofreciendo un punto de partida enriquecedor y significativo para conectar el pasado y el presente a través de la palabra escrita. También en Cartagena, en el Auditorio del Batel, tiene lugar uno de los actos centrales del festival de comedia Murcia Sonríe con la visita de Juan Dávila, para la que ya no quedan entradas. Murcia Sonríe tiene varias citas en septiembre (y hasta final de año, para las que hay pases disponibles con descuento en la web de Oferplan), entre las que también destaca la actuación del Comandante Lara & Cía en el Auditorio Juan Baño de Las Torres de Cotillas, el día 27.

Pasear entre cítricos

El 13 de septiembre da el pistoletazo de salida una de las novedades de este año en la agenda cultural de la Región de Murcia para el mes de septiembre, y que se dilatará hasta principios de octubre. Una esperada y celebrada apuesta por el ocio 'slow' que lleva por nombre Murmullo Fest y que se desarrollará en los pueblos del Valle de Ricote. Durante cuatro fines de semana consecutivos, una serie de actuaciones musicales -entre las que destacan las de Maestro Espada- ofrecerán propuestas que irán desde la música popular hasta sonidos más contemporáneos. Pero el festival incluirá también catas gastronómicas, talleres, rutas inmersivas, paseos entre huertos de cítricos y mercadillos que transformarán pueblos, plazas y paisajes del Valle de Ricote en un gran espacio de encuentro entre la música, la memoria y la naturaleza.

Murmullo Fest, con Maestro Espada entre los artistas confirmados, nace con el objetivo de consolidar el Valle de Ricote como destino de referencia para el turismo 'slow'

Volviendo a la capital, y como no podía ser de otra manera, el Auditorio Víctor Villegas ofrece sus propias píldoras de cultura en formato de conciertos -con la programación de artistas de la talla de María Peláe y Ana Belén- y también en forma de comedia, con la actuación de Los Morancos el día 26 de septiembre. Un día después será el turno del espectáculo 'Mentes Peligrosas' -dentro del festival Murcia Sonríe-, con la participación de Leo Harlem, Eva Hache y Ana Morgade, entre otros.

Antes, el miércoles 24, tendrá lugar la inauguración de otra de las citas imprescindibles de la agenda cultura de la Región de Murcia en septiembre: el Festival Internacional de Teatro de Molina de Segura. El mismo miércoles habrá talleres de dibujo y pintura impartidos por Katarzyna Rogowycz, y en el programa destacan propuestas como 'Pilots' -premio FETÉN al mejor espectáculo de calle en 2025-; la actuación de Grison -del programa 'La Revuelta'-; 'Contra Ana. Bodas de Sangre: el Musical', de la compañía murciana Agosto del 36, galardonada con el Premio Azahar 2024 al mejor espectáculo musical, mejor vestuario y mejor espacio sonoro; o la actuación de Inmaculate Fools, que llegan a Molina de Segura dentro de la gira de su 40 aniversario.

La última película coproducida por la murciana Twin Freaks Studio, 'Mr. Nadie', se proyectará en la Filmoteca el 26 de septiembre

Cine independiente

En la agenda cultural de este mes también sobresale la apuesta por el cine independiente con sello de la Región de Murcia. Será gracias a la última película coproducida por Twin Freaks Studio, 'Mr. Nadie', que se proyectará en la Filmoteca Regional Francisco Rabal el día 26 de septiembre después de su estreno en cines el 14 de agosto.

Y, volviendo a la música, las fiestas de Carthagineses y Romanos tienen un doble plato fuerte con el Estrella de Levante Fest los días 20 y 27, en los que actuarán Camela y Mikel Izal. Para los nostálgicos del verano aún quedan en septiembre algunos conciertos de los ciclos con los que recibimos el calor propio de la canícula. Antonio Orozco, por ejemplo, actuará en la Plaza de Toros gracias a la programación de Murcia ON. Y el grupo de música australiano The Cat Empire hará lo propio en Las Noches del Malecón el día 20. Por su parte, Vanesa Martín está programada en la Plaza de Toros de Lorca el 26, dentro del programa de fiestas de la localidad. Además, Medina Azahara pondrá el broche de oro a su dilatada carrera en la Sala Mamba el 21 de septiembre. Necesitaremos respirar para poder llegar a todo.

