Las claves de Ozempic y los 'fármacos milagro' Desarrollados inicialmente para tratar la diabetes tipo II, han sido sus efectos en la pérdida de peso los que han llevado a la OMS a reclamar que «sean universalmente accesibles y asequibles» para combatir la pandemia de obesidad

Ozempic se inyecta una vez a la semana.

Desde que fuera aprobado en Europa y otras partes del mundo en 2017, Ozempic -y sus hermanos adelgazantes como Wegoby o Mounjaro- ha revolucionado la lucha contra la obesidad, una pandemia que afecta a millones de personas y que el año pasado se asoció a 3,7 millones de muertes en todo el mundo. Por eso la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reclamado que sean universalmente accesibles y asequibles». Aunque fuera diseñado para combatir la diabetes, sus efectos en la pérdida de peso lo han convertido en una especie de 'fármaco milagro' con efectos sobre la salud que van mucho más allá de su capacidad para la pérdida de peso y pueden ayudar también a reducir las enfermedades cardiovasculares o a controlar las adicciones. Pero también tiene riesgos. Se ha vinculado a un aumento en las ideas suicidas en personas en tratamiento contra la depresión y rebaja la efectividad de los anticonceptivos orales.

Qué son los 'medicamentos milagro'

La clave de estos fármacos de nueva generación son sus principios activos, la semaglutida en el caso de Ozempic y Wegoby, y la tirzepatida en el de Mounjaro. La semaglutida fue descubierta en los años 70 y 80 del siglo pasado por la bioquímica norteamericana de origen macedonio Svetlana Mojsov y sus colaboradores Daniel Drucker y Joel Habener. Pertenece a una clase de medicamentos conocidos como agonistas de los receptores del péptido-1 similar al glucagón (GLP-1). En términos sencillos, lo que hace el GLP-1 es aumentar la producción de insulina, que reduce los niveles de glucosa en sangre, al mismo tiempo que disminuye la de glucagón, una hormona que los hace subir. La semaglutida imita la acción del GLP-1. La tirzepatida actúa sobre la GLP-1 y sobre otra hormona llamada GIP.

¿PARA QUIÉN ESTÁ INDICADO? Está indicado para pacientes con diabetes tipo 2 y un índice de masa corporal (IMC) superior a 30. Un valor por encima de 30 indica obesidad. Los valores normales son entre 18,5 y 24,9. Entre 25 y 29,9 significa sobrepreso. Este valor se calcula dividiendo los kilos de peso por el cuadrado de la estatura en metros. Peso (kilos) Estatura x estatura (metros) IMC= ¿CÓMO SE TOMA? Ozempic funciona como una pluma inyectable subcutánea, que se aplica una vez a la semana en la tripa o en la parte alta del brazo. Pulsador Selector de dosis Contador de dosis Aguja La pluma que se muestra proporciona dosis de 0.25 mg o 0.5 mg.

Cómo logra reducir el peso

Aunque no está aprobado como tratamiento para adelgazar, Ozempic ayuda a perder entre un 3% y un 5% de peso en un mes mientras que el efecto de Mounjaro -sí se puede recetar con este fin- llegaría hasta el 20% en un año. Este poder adelgazante lo logran básicamente por dos vías. La primera es por su capacidad para llegar al cerebro y actuar sobre el núcleo arcuato, una estructura del hipotálamo donde tenemos las neuronas que nos abren el apetito y las que nos lo inhiben. La otra es por su acción en el vaciado gástrico. «La semaglutida se une a los receptores de GLP-1 de la mucosa gástrica para enlentecer su funcionamiento. Si los alimentos permanecen más tiempo en el estómago, el circuito que estimula el apetito se inhibe.

La semaglutida imita la hormona intestinal (GLP-1), una hormona que es segregada durante nuestro proceso digestivo. GLP-1 Glucosa EL PÁNCREAS El páncreas es un órgano que produce enzimas digestivas para facilitar la digestión de los alimentos, la insulina y del glucagón para regular el nivel de azúcar en la sangre. Cuando la sangre pasa por el páncreas, las células Beta reconocen la Glucosa e inician la producción de insulina. De 15 a 24 cm de largo Islote pancreático DUODENO (Intestino delgado) Glóbulos rojos Célula Beta Insulina Glóbulos rojos ¿QUÉ HACE LA SEMAGLUTIDA? La semaglutida estimula la liberación de insulina por el páncreas, una hormona crucial para reducir los niveles de glucosa en la sangre. Además, fomenta el crecimiento de las células beta pancreáticas, que son las responsables de la producción y liberación de insulina. La insulina actúa sobre los receptores de las células y permite que entre la glucosa a las células cerebrales, fibrotejidos... INSULINA La insulina es la hormona que ayuda a que la glucosa de la sangre ingrese a las células para suministrales energía. Insulina Glucosa RECEPTOR DE INSULINA S - S S - S S - S CÉLULA

Cómo se administran y cuánto cuestan

Se inyectan una vez a la semana. Suele aplicarse en el estómago, los muslos o en la zona posterior de la parte superior del brazo. Rybelsus, fabricado como Ozempic por la farmacéutica danesa Novo Nordisk, se toma en forma de pastillas. El coste de estos fármacos es elevado. Una caja de Ozempic cuesta 130 euros. La dosis más baja de Mounjaron supera los 200 euros.

Su efecto adelgazante se produce porque su acción tiene efectos en el centro de la saciedad del cerebro. Actúa en las redes nerviosas centrales que lo regulan. HIPOTÁLAMO Actua sobre las neuronas del hipotálamo, la región del cerebro que controla el apetito. Ozempic trabaja de estas tres maneras para bajar el nivel de azúcar en la sangre: 1 1-Ayuda a que su páncreas libere más insulina cuando el nivel de azúcar en la sangre es alto 2 2-Ayuda a prevenir que su hígado sintetice y libere demasiado azúcar 3 3-Quita el hambre porque demora la salida de los alimentos del estómago La pérdida de peso se produce a expensas, sobre todo, de la grasa visceral. La que cubre los órganos en torno al abdómen Pero además de grasa, también se pierde masa muscular.

Su efecto adelgazante se produce porque su acción tiene efectos en el centro de la saciedad del cerebro. Actúa en las redes nerviosas centrales que lo regulan.

Otros beneficios

Además de actuar contra la diabetes tipo II al regular los niveles de azúcar en sangre y de la pérdida de peso, estos fármacos han demostrado ser efectivos también para reducir las enfermedades cardiovasculares en un 20%, controlar las adicciones o regular la menstruación en mujeres con obesidad. Pese a que se apuntó un posible beneficio frente al alzhéimer al reducir la inflamación cerebral, un reciente estudio ha demostrado que no es así.

Efectos secundarios

Los más habituales son náuseas, vómitos, diarrea y dolores de estómago. También se ha relacionado con un incremento de los pensamientos suicidas en personas bajo tratamiento para la depresión. Pese a que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) ha descartado relación alguna, Australia emitió hace unos días una alerta advirtiendo de los posibles riesgos. Se sabe también que estos fármacos reducen la efectividad de los anticonceptivos orales y, en casos raros, pueden causar ceguera.

