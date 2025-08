Pura Ramos, hija adoptiva de la Villa de Águilas

La historia del periodismo está jalonada de nombres de mujeres cuya labor se está comenzando a valorar recientemente. Merecidísimo es el título honorífico otorgado a ... esta pionera del periodismo español que había quedado al margen del homenaje que el consistorio aguileño tributó en 1971 a su esposo Jesús de la Serna, Salvador Jiménez, Miguel Ors, Miguel Pérez Calderón, Ángel María de Lera (impulsor del Premio Águilas de Novela) y Gonzalo Rodríguez del Castillo (subdirector general de los Servicios Informativos de la Dirección General de Prensa) en reconocimiento a su promoción de Águilas desde los medios de comunicación.

En una época que acostumbraba eclipsar a las mujeres, Pura Ramos se esmeró igualmente en proyectar los encantos de esta pequeña localidad costera que siempre ha llevado prendida en su corazón. En 1967 escribía: «Más quizá que su clima, más que la bonanza de sus playas, Águilas tiene a sus gentes. Nunca he conocido una población más amable. ¡Gracias, Águilas, mil veces gracias por ser como sois!». Por ello, la 'quinta pluma' de las célebres Cuatro Plumas de Águilas ha recibido la noticia de su nombramiento con gran ilusión.

Graduada por la Escuela Oficial de Periodismo y licenciada en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras, se abrió camino con profesionalidad, honestidad y humildad en las redacciones de Pueblo e Informaciones, donde trascendió las páginas femeninas para ocuparse de la información internacional. En tiempos en los que no se practicaba la conciliación laboral/familiar, Pura Ramos, que era madre de ocho hijos, colaboró con otros muchos medios como la 'Hoja del Lunes', se convirtió en la primera mujer responsable de comunicación del Museo del Prado y, hasta su jubilación (a los ochenta y cinco años) amadrinó con talento y facultades la revista 'Ars Magazine'.

La transferencia del conocimiento que se produce en las universidades y los centros de investigación está al servicio de los gobiernos y las administraciones públicas para que puedan tomar decisiones en favor de la ciudadanía. Era preciso subsanar una deuda histórica con Pura Ramos. Y, por ello, queremos agradecer a la alcaldesa de Águilas [María del Carmen Romero], la buena acogida que, desde el primer momento, dispensó a nuestra petición para que fuera distinguida como 'Hija Adoptiva de la Villa' y también a su equipo de Gobierno y a todos los miembros de la Corporación municipal su unánime aprobación.

Resultó emotivo asistir a la votación del Pleno junto a su nieto Guillermo (periodista, como sus abuelos) y poder constatar la felicidad de doña Pura, quien, al otro lado del teléfono, nos decía nada más conocer la noticia: «Este nombramiento me ha llenado de satisfacción, de amor. Me ha hecho mucha ilusión porque he pasado muchas horas felices allí y quiero mucho a ese pueblo». Enhorabuena, maestra. En Águilas también se le quiere mucho.

La exposición 'Las Cuatro Plumas: fértil residencia' (Auditorio y Palacio de Congresos Infanta Doña Elena de Águilas, hasta el 17 de agosto) permite contemplar la máquina de escribir (una espléndida Brother Deluxe 1350) de Pura Ramos, la revista 'Simpatía' donde publicó la biografía de Marisol o el libro editado con los apuntes realizados al descuido por los académicos durante las sesiones de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando que Pura Ramos compiló cuando ejerció como jefa de prensa de la institución.