Mapas sin mundo (27/01/2019)

El nuevo género de moda: la 'política-escisión'. ¿Superproducción o Serie B?

***

La 'opinión-bloque' es ese paradigma de la corrección política y, por ende, del maniqueísmo hegemónico que resuelve todos los debates mediante una diferenciación grosera y básica entre blancos y negros, buenos y malos. La 'opinión-grano', por el contrario, aspira a desmenuzar los argumentos, visualizar los pliegues -en otras palabras, utilizar la finura intelectual del matiz-. Huelga decir que, en estos tiempos de barbarie y de mediocridad, de euforia seguidista y de pánico a la persecución, el 'bloque' aplasta el 'grano'. Y ¡ay! de quien pretenda atreverse a masticar las ideas indivisibles que nos meten en la cabeza haciéndonos creer que se tratan de aviones que nos llevarán lejos…

***

Mi música preferida de cada día es cuando, solo en mi despacho, dejo durante unos segundos de escribir y me quedo atentamente escuchando el sonido de las gotas de aceite de la calefacción. Siempre me acuerdo en ese momento de una 'composición musical' ideada por Dick Higgins en la New School for Research de Nueva York, y que se titulaba 'Winter Carol'. Mediante duraciones elegidas al azar, el intérprete y el público han de escuchar, conjuntamente, el leve sonido de los copos de nieve cayendo en el exterior. No había nada más. Solo la atención y el silencio extremos de varios individuos escuchando el sonido de la nieve.

***

Reconozcámoslo: cada uno opina sobre la ley y su quebrantamiento según el color de su onanismo ideológico. Hay un relativismo eyaculatorio que pasma.

***

Los leones del circo se han comido a un niño. Y, en cuanto lo digieran, nadie se acordará de él y el dolor insondable de sus padres valdrá lo que una entrevista -a ser posible, lo más amarillista posible-. Hay situaciones en las que, cuando no se puede abrazar, mejor callarse.

***

El nuevo 'orden' mundial es un máximo de 30 libros por casa. No es que sobren las palabras, es que faltan a millones.

***

¿En qué fatídico momentos dejamos de tener la predisposición del niño a preguntarlo todo, y adquirimos la arrogancia del adulto común de afirmarlo todo? El mal de esta sociedad solo se cura con una invasión de preguntas sin respuesta.

***

Nunca la juventud fue tan vieja.