'Mamma Mia! El Musical' llega al Teatro Municipal de Torrevieja El espectáculo se ha representado durante tres años en la Gran Vía de Madrid, donde fue visto por más de 800.000 espectadores

'Mamma Mia! El Musical' se representará en el Teatro Municipal de Torrevieja del 27 al 30 de noviembre de 2025, según anunció este jueves la productora ATG Entertainment. Las entradas ya están a la venta a través de la plataforma 'Vivaticket'.

Después de tres temporadas en el Teatro Rialto de la Gran Vía de Madrid, donde fue visto por 800.000 espectadores, 'Mamma Mia! El Musical' emprende así una gira de 2 años que recorrerá los principales teatros de toda España.

25 años después de su estreno en Londres, el espectáculo sigue siendo uno de los fenómenos teatrales más grandes que se hayan visto. Traducido a más de 15 idiomas y aplaudido por más de 70 millones de espectadores en todo el mundo, fue además llevado al cine, convirtiéndose en una película que fue un gran éxito de taquilla.

En España el éxito del musical también fue rotundo desde su estreno en 2004, cuya primera producción fue vista por más de dos millones de espectadores durante las más de 2.000 representaciones que se llevaron a cabo. Tras 20 años triunfando en sus tres distintas producciones, 'Mamma Mia!' se ha convertido en el musical de mayor recorrido en la historia de España.

El montaje cuenta la historia de Donna, una madre soltera e independiente que regenta un pequeño hotel en una idílica isla griega. Ha criado sola a su hija Sophie, que va a casarse próximamente. Sin que nadie se entere, Sophie lee el diario de su madre y se tropieza con tres amantes: ¡tres posibles padres! Para poner fin a su incertidumbre, decide invitarlos a la boda. El caos está garantizado cuando aparecen los mejores y más antiguos amigos de Donna.

El musical cuenta con la banda sonora de ABBA, uno de los grupos más importantes de la historia. Con más de 400 millones de discos vendidos, su vigencia es indiscutible. Sus canciones se convirtieron en 'hits' en el mundo entero y cada día se venden en el mundo alrededor de 4.000 discos suyos.

'Mamma Mia!' seguirá conquistando el corazón de los espectadores en Torrevieja, que cantarán y bailarán super hits de ABBA como 'Dancing Queen', 'Voulez Vous', 'S.O.S', 'Super Trouper', 'Thank you for the music' o 'Gimme Gimme Gimme'.

