Luis Piedrahita e Yllana pasarán este otoño por el Teatro Geli Albaladejo de San Pedro Farruquito forma parte también de la nueva programación del espacio cultural, inaugurado en 2024

Natalia Benito Lunes, 25 de agosto 2025, 23:58

Diferentes espectáculos de teatro, flamenco, humor y música componen la nueva programación del Teatro Geli Albaladejo de San Pedro del Pinatar, que contará, entre sus platos fuertes, con el humorista Luis Piedrahita, 'The opera locos', de la compañía de humor gestual Yllana en coproducción con Nacho Vilar producciones y el bailaor Farruquito.

'Mater amantissima' será la obra que abra la programación. Un trabajo de La Barraca de Federico, grupo de teatro de San Pedro del Pinatar. El 27 de septiembre pondrá en escena esta versión de la obra de Bertolt Brecht 'Madre coraje y sus hijos', en un alegato contra la violencia.

El 4 de octubre llegará al municipio marmenorense 'The Opera Locos, mucho más que ópera'. Nacho Vilar Producciones e Yllana proponen este espectáculo con cinco cantantes líricos como protagonistas. Un montaje cómico y operístico en el que los grandes éxitos del género se fusionan con otros estilos musicales de la forma más original. Una experiencia diferente a la hora de experimentar la ópera y acercarla a todos los públicos.

Bajo el título 'Doble duende flamenco', la del 10 de octubre será una noche con dos espectáculos flamencos. La velada comenzará con el cantaor Rafael de Utrera y Carmen Lozano como artista invitada, para después dar paso a Farruquito. El nieto de Farruco, hijo del cantaor Juan Fernández Flores 'El Moreno' y de la bailaora Rosario Montoya Manzano 'La Farruca' lleva casi cuarenta años sobre los escenarios desde que debutara junto a su abuelo en Nueva York.

En noviembre, el día 7 se clausurará la XI Muestra de Teatro Aficionado con la entrega de premios y la actuación de La Barraca de Federico con el montaje 'Fresa ácida'. Un clásico de este mes que no faltará en el Teatro Geli Albaladejo es la representación de 'Don Juan Tenorio', a cargo de la Compañía Teatral Amigos del Tenorio, que dirige Elvira Pineda. La cita será el 22 de noviembre.

El teatro continúa con dos citas para el público familiar y, especialmente, para los más pequeños. Adapt, la Asociación de Angloparlantes del municipio, representará su anual pantomima de carácter benéfico, los días 28 y 29 de noviembre. En esta ocasión se mostrará 'Jack y las habichuelas mágicas'. También se podrá disfrutar de 'La Casita de Chocolate', a cargo de la Asociación Cultural Inserlin, un cuento clásico en versión musical el 20 de diciembre.

El 14 de diciembre llegará Luis Piedrahita con 'Apocalípticamente correcto', su nuevo monólogo. «Por un lado es un monólogo de humor que toca temas que nadie quiere tocar, como la libertad o las anguilas eléctricas, pero también habla de cosas cotidianas como la leche de avena o la astrofísica. Habla de muchas cosas, habla del miedo, de la esperanza, del vello púbico, y del horóscopo. Es un 'show' comprometido que no se casa con nadie. Un 'show' que pone los puntos sobre las úes y las diéresis sobre las íes. Una catedral de pensamiento para ideas peregrinas», explica su autor.

Noche de swing

La parte musical llegará con dos conciertos a cargo de la banda municipal Unión Musical San Pedro en fechas señaladas. El de Santa Cecilia se celebrará el 16 de noviembre y el de Navidad, el 21 de diciembre. Habrá también una noche de swing con Artur Mulet, artista muy ligado a San Pedro del Pinatar, el 15 de noviembre, y B Vocal y su espectáculo Evozlution, con el que se cerrará el año 2025 en el Teatro Geli Albaladejo.

La programación se puede consultar en la web municipal www.sanpedrodelpinatar.es, en el apartado del teatro, donde además se accede a la venta de entradas.

