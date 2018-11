Tocornal: «Tanto en la escritura como en la lectura, busco completarme como persona» Francisco Florit, José Luján, Antonio Rubira, Antonio Torcal y Raúl Tola, ayer, en el acto en la sede de la Fundación Caja Mediterráneo. / edu botella El autor gaditano charla en Murcia de 'La noche en la que pude haber visto tocar a Dizzy Gillespie', último Premio Vargas Llosa de Novela ROSA MARTÍNEZ Viernes, 23 noviembre 2018, 09:40

«Decía García Márquez que la vida no es la que se vive, sino la que se recuerda y cómo se recuerda para contarla». La frase la rescata el escritor gaditano Antonio Tocornal (1964) para describir el impulso que da origen a 'La noche en la que pude haber visto tocar a Dizzy Gillespie'. El título es la obra ganadora del último Premio de Novela Vargas Llosa, convocado por la Fundación Caja Mediterráneo, la Universidad de Murcia (UMU) y la Cátedra Vargas Llosa de la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, y fallado el año pasado. Es una novela tejida a base de recuerdos que su autor presentó ayer el en Aula de Cultura de la Fundación Caja Mediterráneo de Murcia acompañado por su vicepresidente, Clemente García; el rector de la UMU, José Luján; y el periodista Raúl Tola.

Con este último Tocornal habló de los pilares sobre los que se asienta su texto, de dónde provienen sus personajes, y por qué están en él retratados. 'La noche en la que pude haber visto a Dizzy Gillespie', cuenta Tocornal, «es una suerte de arqueología de la memoria en la que el narrador sería mi álter ego». En ella narra, detalla, «doce horas de la historia de un joven artista español que transcurren en una noche de invierno en París, hace 30 años. Esas horas son importantes -apunta- porque a lo largo de ellas desfila una serie de personajes que yo conocí, pero a los que en su día no les di importancia». Se trata de «músicos, pintores, escultores, poetas de vanguardia y fotógrafos, así como comerciantes de droga, vagabundos, inmigrantes y personajes del cine porno» a cuyas existencias, en esta novela, que acaba de publicar la editorial Aguaclara, Tocornal se asoma «desde otra óptica». «Digamos que la pasión que tenía entonces me impedía ver la carga poética que esos personajes poseían y de la que ahora sí soy consciente». «Hace 30 años me parecía normal encontrarme rodeado de personajes de este tipo, pero ahora me doy cuenta de que soy un privilegiado por haber conocido a gente así, gente que de algún modo estaba al borde del abismo».

Son estos personajes los que vertebran la novela de Tocornal, convencido, además, de que tanto «el lado oscuro de los héroes como la parte heroica de los perdedores es mucho más interesante» que la que pueden aportar «los malos muy malos o los buenos muy buenos»

«Me doy cuenta de que soy un privilegiado por haber conocido a gente que, de algún modo, estaba al borde del abismo»

Incapaz de diferenciar entre lectura y escritura -«para mí son dos caras de una misma moneda», sostiene-, Tocornal ha podido, con este libro, conocer más aspectos de su propio yo que le han permitido, dice, «reconstruir su vida». Fueron revelándose, explica, a medida que los recuerdos de su etapa parisina fueron aflorando para convertirse en tinta. «Tanto en la escritura como en la lectura busco diferentes perspectivas para completarme como persona», confiesa.

Con su novela ya en el mercado, Tocornal desea que el lector «se familiarice con sus personajes, y que, de alguna forma, se sienta parte de ellos». Su texto narra, añade, «principios de la vida que son inherentes a todo el mundo, independientemente de las vivencias que cada uno haya tenido».