Gervasio Posadas Mañé (Montevideo, 1962) es escritor, formador y gestor cultural. Isabel Muñoz

Gervasio Posadas y el complicado progreso literario

El director de la red de salas de Ámbito Cultural de El Corte Inglés presenta hoy en Murcia su última novela, 'El fracaso de mi éxito', en la antesala de la Feria del Libro

Manuel Madrid

Manuel Madrid

Miércoles, 1 de octubre 2025, 01:06

La última novela de Gervasio Posadas Mañé (1962), director de las 22 salas de Ámbito Cultural de El Corte Inglés en España y Portugal, ... hizo pasar buenos ratos a Luis Landero: «Lo he pasado muy bien. Es divertida y ácida, un retrato despiadado, pero también alegre, de quienes tienen por valores supremos la fama y el dinero». 'El fracaso de mi éxito' (Espasa) trae a El Corte Inglés de Gran Vía de Murcia este miércoles, a las 19.30 horas, al autor, formador y gestor cultural, nacido, como su hermana, la escritora Carmen Posadas, en Montevideo (Uruguay). Sus padres eran diplomáticos, y juntos, Carmen y Gervasio, firmaron en 2008 'Hoy caviar, mañana sardinas', obra en la que narraron las aventuras y desventuras de la familia Posadas en su constante trasiego por las capitales donde sus padres, por su funciones plenipotenciarias, fueron destinados. Desde Madrid a la URSS o el Londres de Lady Di. «La gastronomía es un arma de seducción importante y está muy implicada en la labor de los diplomáticos, esas relaciones y complicidades son necesarias. Nos ha quedado de aquella época la afición y el gusto por viajar».

