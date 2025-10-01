Gervasio Posadas y el complicado progreso literario

La última novela de Gervasio Posadas Mañé (1962), director de las 22 salas de Ámbito Cultural de El Corte Inglés en España y Portugal, ... hizo pasar buenos ratos a Luis Landero: «Lo he pasado muy bien. Es divertida y ácida, un retrato despiadado, pero también alegre, de quienes tienen por valores supremos la fama y el dinero». 'El fracaso de mi éxito' (Espasa) trae a El Corte Inglés de Gran Vía de Murcia este miércoles, a las 19.30 horas, al autor, formador y gestor cultural, nacido, como su hermana, la escritora Carmen Posadas, en Montevideo (Uruguay). Sus padres eran diplomáticos, y juntos, Carmen y Gervasio, firmaron en 2008 'Hoy caviar, mañana sardinas', obra en la que narraron las aventuras y desventuras de la familia Posadas en su constante trasiego por las capitales donde sus padres, por su funciones plenipotenciarias, fueron destinados. Desde Madrid a la URSS o el Londres de Lady Di. «La gastronomía es un arma de seducción importante y está muy implicada en la labor de los diplomáticos, esas relaciones y complicidades son necesarias. Nos ha quedado de aquella época la afición y el gusto por viajar».

En su sexta novela, 'El fracaso de mi éxito', el protagonista, un escritor de cierta edad que ve cómo le pasan por delante en ventas y prestigio una nueva hornada de 'youtubers' e 'instagramers' se propone «escribir algo sensacional, una novela distinta, apasionante, que todo el mundo quisiera leer». Pero, como dice el creador, «nunca se imaginó que ese sería el principio del fin de todos sus principios literarios... y morales». «Los lectores a veces también se siente como francotiradores, como personas aisladas o un poco raras dentro de una sociedad que no le da tanta importancia al hecho de leer. Hoy ya no se tiene el mismo tiempo para leer, no está en el día a día de la mayoría de gente, por desgracia», se apena.

«Cada vez hay más gente que quiere escribir una novela, pero tampoco nos conformamos con escribirla, sino que queremos que venda, y, claro, es muy complicado sobresalir cuando han salido casi 40.000 novelas estos dos últimos años», se sorprende Posadas en conversación con LA VERDAD. «A veces no se sabe por qué pero hay primeras novelas que tienen un éxito grande, y puede dar a esa persona que ha triunfado la sensación de que es facilísimo, y otros que lo han intentado no entienden por qué esos otros triunfan. Al final cada uno piensa que su novela es la mejor». Hoy hay muchas oportunidades a través de los premios: «Es más fácil publicar por los premios, porque funcionan bien las plataformas de autopublicación y porque cada uno puede promocionarse a través de sus redes. Podríamos decir que está al alcance de casi cualquiera publicar, pero el éxito no».

El protagonista de su novela estrella contra el suelo con rabia 'El gatopardo' y se pregunta por qué antes había un público que compraba novelas de García Márquez, Delibes, Torrente Ballester o Juan Benet, incluso. «Yo empecé a escribir historias que le ocurrían a amigos, y así , con esas historias, fue como me encontré con una novela entre manos». Su padre era un gran lector: «No había redes sociales y nos leía relatos de Sherlock Holmes y Pío Baroja».