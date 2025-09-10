La escritora Rosa Ribas recibe el premio de honor de Cartagena Negra

LA VERDAD Miércoles, 10 de septiembre 2025, 10:23 Comenta Compartir

Cartagena Negra, las Jornadas de Literatura Negra, Policiaca y de Misterio, vivió este martes una cita muy especial con la entrega de su premio de honor a la escritora Rosa Ribas por su amplia trayectoria narrativa. La autora recibió el galardón en el salón de actos del Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy. La escritora que recibió este premio, quiso agradecer el galardón a la organización del certamen y al público del municipio: «Gracias a Cartagena por ser casa para mí y tantos escritores. Cada vez que venimos nos sentimos cuidados y muy bien leídos», explicó la Ribas. Ribas comenzó publicando primero desde Alemania, junto a Sabine Hofmann, y después en solitario, creando una ya famosa saga de detectives familiares. Ha publicado diferentes obras del género negro como: 'El pintor de Flandes' (2014) o la tetralogía formada por 'Entre dos aguas' (2007), 'Con anuncio' (2009), 'En caída libre' (2011) y 'Si no, lo matamos' (2016).

Además, durante esta jornada también se entregó el VII Premio Icue Negro, destinado a las novelas o autores debutantes en este género. En esta edición de 2025, el galardón recayó en Juan Moreno Lorite y su obra 'Los huesos del gato'. Lorite participó en una mesa redonda junto a Miguel Castro Pereiro, Rosa Huertas y Ernesto Tubía Landeras, finalistas del premio. Asimismo, la programación de la jornada también contó con un encuentro literario que mantuvo Rafael Luján con algunos de los clubes de lectura de la Red de Bibliotecas Municipal. El escritor charló con los participantes sobre su obra 'Ana que fue pop'. El certamen también celebra la IX edición de su concurso de cortometrajes. El martes, los asistentes podrán disfrutar de la proyección de 'La Bonita', de Miguel Córcoles y este miércoles, a las 18.30 horas, será el turno de Volar. El galardón se entregará el 13 de septiembre, a las 18h, jornada en la que el público podrá ver de nuevo el cortometraje ganador.

Cartagena Negra continúa reuniendo en el municipio a reconocidos autores del género policiaco y de misterio. Este miércoles, 10 de septiembre, el evento que cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento, recibirá a Jorge Díaz, uno de los integrantes de Carmen Mola, el trío de escritores que consiguió el Premio Planeta en 2021 con su obra 'La Bestia'. El escritor mantendrá un encuentro, a las 17:00 horas, en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy con los integrantes de los clubes de lectura de la Red de Bibliotecas Municipal, que tras haberla leído, podrán compartir sus impresiones sobre su nueva novela 'El Espía', un thriller histórico con el que el lector puede realizar un recorrido por la primera mitad del siglo XX, concretamente en la Almería de 1952, donde el escritor retrata personajes tan monstruosos como reales.

Ignacio Jáudenes, concejal de Cultura, felicitó a la catalana Rosa Ribas y reconoció el trabajo de la organización de Cartagena Negra, que este 2025 celebra su XI edición. Jáudenes subrayó que que «la novela negra es una gran forma de realizar una autopsia de la sociedad en la que vivimos. Muchos de nosotros hemos aprendido y disfrutado con personajes de ficción como Brunetti o Wallander, que nos ayudan a hacer una radiografía fidedigna del mundo que nos rodea».

Temas

Novela

Libros

Premios

Cartagena