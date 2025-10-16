La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Los argentinos Candela Uda, de Tafí Viejo, y Guillermo Sojo, también de la provincia de Tucumán, fundaron DKZ Studio en Murcia. Vicente Vicéns/ AGM

Impacta Festival reunirá en Murcia a creativos publicitarios referentes en campañas sociales

Jorge Martínez, Álvaro Marugán y Constanza Mas participarán, entre otros, en este primer festival de comunicación con impacto positivo

Manuel Madrid

Manuel Madrid

Jueves, 16 de octubre 2025, 21:11

A la ola de festivales en la Región de Murcia se ha subido Impacta Festival, una jornada inspiradora organizada por DKZ Studio y 7pix Design ... Studio & Art, con la colaboración del Ayuntamiento de Murcia, en la que se compartirán experiencias transformadoras y se impulsará el poder de la comunicación como motor de cambio social. Un acontecimiento concentrado en una sola tarde, el viernes 24 de octubre, de 17 a 22 horas, con una «estructura fuerte» que incluye a ponentes como Lucía de la Vega, directora ejecutiva de GettingBetter; Álvaro Marugán, director creativo en El Ruso de Rocky, y Jorge Martínez, creativo independiente y referente nacional en campañas sociales, además de los diseñadores Álvaro García Ruano y Constanza Mas.

