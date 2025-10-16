Impacta Festival reunirá en Murcia a creativos publicitarios referentes en campañas sociales

A la ola de festivales en la Región de Murcia se ha subido Impacta Festival, una jornada inspiradora organizada por DKZ Studio y 7pix Design ... Studio & Art, con la colaboración del Ayuntamiento de Murcia, en la que se compartirán experiencias transformadoras y se impulsará el poder de la comunicación como motor de cambio social. Un acontecimiento concentrado en una sola tarde, el viernes 24 de octubre, de 17 a 22 horas, con una «estructura fuerte» que incluye a ponentes como Lucía de la Vega, directora ejecutiva de GettingBetter; Álvaro Marugán, director creativo en El Ruso de Rocky, y Jorge Martínez, creativo independiente y referente nacional en campañas sociales, además de los diseñadores Álvaro García Ruano y Constanza Mas.

«Queremos hacer algo lindo», insiste uno de los impulsores de Impacta, Guillermo Sojo Bollini (DKZ Studio), periodista y comunicador social tucumano, con más de 18 años de experiencia en Argentina, quien junto a Marcos Palena (7PIX Studio), coorganizador y productor de esta primera edición en Murcia, celebran que la comunicación se ponga al servicio del bien común: «Cada voz suma para imaginar y construir un futuro más consciente, inclusivo y transformador». Será en un espacio innovador y multidisciplinar dedicado a la creatividad, la tecnología y la producción audiovisual: el HUB Audiovisual de Murcia, en el Pabellón 2 del Cuartel de Artillería. La noche anterior habrá una cena de bienvenida para promotores, colaboradores, patrocinadores y ponentes.

TOMAR NOTA 24/10/25 Fecha de celebración del Impacta Festival, en horario de 17 a 22 horas, en el HUB Audiovisual del Pabellón 2 del Cuartel de Artillería (Murcia).

Inscripciones gratuitas. Debe rellenarse el formulario en la web oficial del festival https://impactafestival.com/ o a través de la página abierta en la red social Linkedin.

«Durante toda la jornada el espacio contará con una muestra visual permanente de campañas gráficas y audiovisuales de alto impacto social, y se presentarán entre otras iniciativas Assido Design, un caso real de sensibilidad social y diseño inclusivo que aportará una mirada humana y emotiva al acontecimiento», añade el organizador. Para finalizar el evento habrá servicio de catering, DJ y música en vivo y espacio distendido para networking y celebración de la mano de Estrella de Levante, Egobodegas, ElPozo y Detroit. El acto será conducido por el presentador y dinamizador Fran Sáez.

La jornada, además, tiene un objetivo final «que será desvelado al final; todo tiene que ver con el movimiento que queremos generar». Un buen número de inscritos proceden de la Universidad de Alicante, donde Sojo ha podido ofrecer una master class en Publicidad y Relaciones Públicas, y también del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas de la UMU y del Grado Superior en Marketing y Publicidad del Politécnico de Murcia.

«Pensamos que este tipo de publicidad con propósito, o comunicación con impacto positivo, es el futuro. Es fundamental que las marcas y las empresas se involucren y hagan campañas sociales», sostiene Sojo, que abrió con Candela Uda en Espinardo (Murcia) hace un par de años DKZ, estudio con equipo multidisciplinar que crea contenidos visuales y audiovisuales para marcas, campañas, eventos y proyectos globales. «En Argentina formamos parte de un organismo, el Consejo Publicitario Argentino, ente que engloba este tipo de comunicación, y gracias a ellos tenemos todo este movimiento en marcha. Estamos intentando que el evento también pueda ser emitido para ser seguido en vivo desde allá», desea Sojo.

«Nosotros surgimos como una productora tradicional de publicidad», explica el argentino. «Y con el tiempo, y postpandemia, empezamos a cubrir otros servicios que antes no hacíamos, como social media, marketing digital, posicionamiento... Barajamos la idea de expandirnos, y teníamos dos opciones: Fort Lauderdale, en Florida, y España. Pusimos en marcha una campaña de automarketing digital y servicios. Si optábamos por España preferíamos el Mediterráneo, y al final empezaron a salirnos clientes en Murcia. Y dijimos, bueno, por algo será».

Sojo colabora con marcas de la Región de Murcia y ticketeras fuertes, con las que han realizado la cobertura integral para festivales como el Fortaleza de Lorca. «Cuando llegué a España vi una 'gigantografía' en un supermercado de un tipo sentado y al lado un cadáver, ¡qué crudo me pareció! Era una campaña de la DGT 'Vivo o muerte', de la agencia Leo Burnett. ¡En Argentina no estamos acostumbrados a eso!».

Ponentes de excepción: de Lucía de la Vega a Álvaro García Ruano

Impacta Festival incluye ponencias de alcance internacional, nacional y local, y exhibición continua de piezas gráficas y audiovisuales relacionadas con la comunicación de impacto positivo. Participarán como ponentes Jorge Martínez, creativo Independiente y referente nacional en campañas sociales, que presentará el icónico caso de 'Pastillas contra el dolor ajeno' desarrollado para Médicos Sin Fronteras; Lucía de la Vega, directora Ejecutiva de GettingBetter, quien compartirá el desarrollo y el impacto de la campaña '#RobiContraDuchenne', una emotiva acción publicitaria a favor de la investigación de la distrofia muscular de Duchenne; Álvaro Marugán, director creativo en El Ruso de Rocky, quien presentará la reconocida campaña 'SHE' desarrollada para J&B, una acción disruptiva que desafía los estereotipos de género y celebra la diversidad; Álvaro García Ruano, diseñador gráfico, nominado como Joven Talento Europeo por el ADCE 2024 y ganador de más de 50 premios nacionales e internacionales a sus 23 años; y Constanza Mas, diseñadora y fundadora de Constanza+LAB, investigadora especializada en la intersección entre moda, tecnología y creación contemporánea, conocida por su «ropa con superpoderes», prendas inteligentes capaces de interactuar. El evento cuenta con el apoyo de la Asociación de Profesionales del Diseño y la Comunicación Publicitaria de la Región de Murcia (DIP).

La jornada está dirigida a profesionales del marketing, publicidad, cine, comunicación y diseño gráfico; empresas relacionadas con el compromiso social (RSE/RSC); ONGs y asociaciones; instituciones gubernamentales, públicas y privadas; universidades, centros de formación y sedes educativas relacionadas con marketing, comunicación, diseño gráfico, publicidad, cine y otras carreras vinculadas.

Se abordarán asuntos como la igualdad de género y la diversidad; la accesibilidad e inclusión: discapacidad y autismo; la publicidad responsable y comunicación sin estereotipos; el impacto social desde la comunicación y el diseño; y el fomento de la cultura y educación a través de la comunicación y publicidad.