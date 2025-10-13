El VI FolkFest Región de Murcia unirá a la OSRM con el premiado guitarrista alhameño Juan José Robles Cieza se une a Murcia y Caravaca de la Cruz para acoger conciertos del festival impulsado por la Consejería Cultura que este año contará con el primer encuentro nacional de Productores de Música Folk

Presentación de la sexta edición del FolkFest Región de Murcia con el director general del ICA, Manuel Cebrián; la concejala de Cultura de Cieza, María Turpín; el concejal de Cultura e Identidad de Murcia, Diego Avilés, y la directora artística del festival, Alicia Baltasar, así como artistas de la escena folk regional.

El salto de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia a la música de raíz de la mano del premiado guitarrista alhameño Juan José Robles es uno de los grandes atractivos de la sexta edición del FolkFest Región de Murcia, festival de música folk y popular de la Región impulsado por la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes. Este lunes se ponen a la venta las entradas.

A los ayuntamientos de Caravaca de la Cruz y Murcia, que el año pasado se unieron al Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA) para ampliar la programación del festival, este año se une el de Cieza, que acogerá el arranque del FolkFest, con la actuación de Irish Treble Dancers en el Teatro Capitol, el 17 de enero de 2026 con entrada gratuita hasta completar aforo.

El director general del Instituto de las Industrias culturales y las Artes, Manuel Cebrián, indicó que «ampliamos los escenarios del FolkFest para contribuir a dar más espacio a la música folk en la programación cultural de la Región de Murcia. Este festival tiene entre sus objetivos promover la participación de los grupos murcianos y propiciar su interrelación con bandas y artistas nacionales para poner sus propuestas en valor y que sigan creciendo».

El Auditorio regional Víctor Villegas reunirá en una triple actuación a Carola Ortiz, de Cataluña; Mujeres con Raíz, de Murcia; y Acetre, de Extremadura

El siguiente evento del festival será 23 de enero, en el marco de las Fiesta de las Cuadrillas de Barranda (Caravaca de la Cruz), con la actuación de Manu Sequera presentando el disco 'Mestranzo' que recupera músicas olvidadas de Extremadura y de la Región de Murcia. El concierto será gratuito en el Centro Cultural Pepe Salcedo de la pedanía caravaqueña de Barranda.

Tras su paso por Cieza y Barranda, la programación del festival impulsado por el ICA llega a Murcia con el concierto del grupo murciano Albardín, en el Aula Cultural de Cajamurcia el día 28. Al día siguiente, 29 de enero, a las 20:00 horas, en el Teatro Romea actúan Verde Columbares con su visión moderna de la tradición de la huerta de Murcia y la manchega Karmento.

La albaceteña Karmento.

El viernes 30 de enero el FolkFest retorna a su sede originaria, el Auditorio regional Víctor Villegas, con el concierto de Juan José Robles con la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia. Robles, que celebra el décimo aniversario de la edición del primero de sus cuatro discos, revisita su discografía en clave sinfónica con la OSRM. El concierto será a las 20:30 horas.

El otro gran concierto del festival que acoge el Víctor Villegas es el que tiene a las mujeres como protagonistas. A las 19:00 horas del sábado, 31 de enero, comienza la triple actuación de Carola Ortiz, de Cataluña; Mujeres con Raíz, de Murcia; y Acetre, de Extremadura. Tanto el concierto del viernes como el del sábado tienen un precio de 20 euros cada uno, pero se puede adquirir un abono para ambos por 28 euros en el web del Auditorio regional Víctor Villegas.

El cierre del festival será el domingo, 1 de febrero, en el Centro Párraga y el entorno del Cuartel de Artillería, con las actuaciones del grupo de dulzainas y percusión La Chirimía de Murcia, los también murcianos Perkilusionist y la sesión de pinchadiscos folk de M.Lacroix.

Pedro Gómez y Pedro Medina, con sendas zanfonas entre las manos, forman Albardín. Gonzalo J. Martínez / Agm

Como viene siendo habitual desde su creación, el FolKFest también cuenta con una programación de talleres familiares, programas de radio en directo, conferencias y encuentros. En esta ocasión, destacan los más vinculados con las industrias culturales como es el primer encuentro de Productores de Música Folk que se celebrará la tarde del 31 de enero en el Auditorio regional y contará con Suso Ramallo, Cesar Ibarretxe y Tomás Ageitos.

La presentación del FolkFest, además de con la consejera, contó con el director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián; la concejal de Pedanías de Caravaca de la Cruz, Ana María Fernández; la concejal de Cultura de Cieza, María Turpín; el concejal de Cultura e identidad de Murcia, Diego Avilés; la directora artística del festival, Alicia Baltasar; así como miembros de grupos murcianos de raíz.

Toda la información del festival se puede encontrar en la página web de festival: www.folkfestmurcia.com.