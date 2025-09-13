La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Edición anterior del festival Elrow celebrada en Madrid. EP

El festival de música electrónica Elrow aterriza en el Espacio Norte de Murcia en noviembre

LA VERDAD

Sábado, 13 de septiembre 2025, 08:33

La marca de festivales Elrow aterriza en Murcia por primera vez con su edición XXL, en la que se ofrecerán más de diez horas de música electrónica. La cita será el sábado 29 de noviembre, a partir de las 16.00 horas en el recinto Espacio Norte y pretende reunir a más de 20.000 personas. Se trata de una producción conjunta de Elrow y Monkey Pro. «La producción contará con el despliegue escenográfico y performático que caracteriza a Elrow, transportando al público a un universo de colores, fantasía y diversión sin pausa», cuentan desde la organización.

El escenario principal del recinto, Psychrowdelic Trip, llevará a los asistentes a un viaje sensorial inspirado en la contracultura de los años 60. El público se sumergirá en un ambiente lleno de flores psicodélicas, vehículos hippies y personajes surrealistas.

«Llevar Elrow por primera vez a Murcia es un paso muy especial para nosotros. Queremos que todos los asistentes vivan una experiencia inmersiva única», explican Juan y Cruz Arnau, fundadores de Elrow. Pertenecen a la sexta generación de la familia Arnau, conocida por crear el legendario Monegros Desert Festival y el icónico Club Florida 135 en Fraga. La marca cuenta con residencias en Ibiza, Madrid, Londres, Dubái, Las Vegas y Ámsterdam. Las entradas se pondrán a la venta próximamente.

