El CreaMurcia anuncia los ganadores en la categoría de artes plásticas y cómic En esta edición se han presentado un total de 90 obras, que se pueden contemplar en una exposición colectiva en el Centro Cultural Puertas de Murcia

Los ganadores del certamen CreaMurcia 2025 'Edición Murcia 1200' en las categorías de Artes Plásticas y Cómic, dos de las disciplinas más consolidadas y con mayor participación del programa municipal de apoyo a la creación joven, se decidieron este viernes. Respecto a Artes Plásticas, la ganadora fue Candela Carrillo Santos con su obra 'Exuvia 74', y los tres accésit recayeron sobre los proyectos 'Donde Viven Los Monstruos', de Celia Verdú Jiménez; 'Playground' de Natalia Sandoval Aráez; y 'Reloj De Arena' de Carmen María Sánchez Pardo (Calipsus). Además, la mención fue para 'Proyecto Serendipia' de Miriam Martínez Sánchez (Miriam Eme).

Por su parte, en la categoría de Cómic, el ganador fue José Lorente Blanco con 'Proyecto: perfección'. Los dos accésit fueron para los proyectos 'Brisa' de Enrique García Espinosa y 'Un día cualquiera en la oficina' de Paula Muñoz Sánchez. Asimismo, la mención fue para la obra 'El cementerio de las estrellas fugaces' de María Pelluz y 'Sin vuelta a casa' de José Campillo Expósito (Kampi).

Los premios establecidos son, en la categoría de Artes Plásticas, un primer premio dotado con 2.000 euros y tres accésits de 500 euros cada uno; y en la categoría de Cómic, un primer premio de 2.000 euros y dos accésits de 500 euros. El jurado de la categoría de Artes Plásticas estuvo compuesto por personalidades reconocidas por el sector, como es Juan Albaladejo, Katarzyna Rogowicz, Miguel Fructuoso, Álvaro Peña y María Luz Cano. En el caso de la categoría de Cómic, el jurado lo componían también profesionales de reconocidos en el ámbito de la ilustración y la narrativa gráfica, el Presidente fue Juan Albaladejo, los técnicos fueron Carmen Iranzo, Fernando Dagnino y Salva Espín y la secretaria Mari Luz Cano.

En esta edición se presentaron un total de 90 obras, de las cuales 22 fueron seleccionadas para la final en la categoría de Artes Plásticas y 12 en la de Cómic. Las obras finalistas forman parte de una exposición colectiva que refleja la diversidad y el talento emergente de los jóvenes creadores murcianos, en el Centro Cultural Puertas de Murcia hasta el 21 de octubre.

